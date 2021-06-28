Vali Bilmez, UNHCR Türkiye Temsilcisini kabul etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’i makamında kabul etti.

Bölgede bulunan UNHCR Türkiye Temsilcisi Leclerc, beraberindeki Bölge Temsilcisi Akif Atlı ile Vali Bilmez’i ziyaret ederek, makamında bir süre görüştü. Genel olarak düzensiz göçmen hareketinin konuşulduğu görüşmede, yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’e Van Gölü’nün Sırları adlı kitap ile NASA’nın düzenlediği yarışmada astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen ve birinci olan Van Gölü fotoğrafının bulunduğu tabloyu hediye etti.

Görüşmede Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, Van İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca da hazır bulundu.

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