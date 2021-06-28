Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti

İHA

Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti

Van’da bir otelin önündeki ağaçları kesen otel görevlileri, büyükşehir belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi.
Olay, önceki akşam Semaverli Kavşak’ta bulunan bir otelin önünde gerçekleşti. Otelin önündeki ağaçların dallarına çıkarak kesen vatandaşlar, otel görevlileri olduklarını söyledi. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde otel görevlileri, ağaçları keserek oradan uzaklaştırıyor. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, ağaç kesen vatandaşların yanına giderek neden kesim yaptıklarını soruyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in adını kullanarak kesim yaptıklarını ifade eden otel yetkilileri, uyarılara rağmen ağaçları kesmekten vazgeçmedi. Duyarlı vatandaşın görüntüleri Van Büyükşehir Belediyesine ulaştırmasının ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı.
Yapılan inceleme sonucunda ağaçların kesildiği tespit edilerek tutanak tutuldu. Tutanak işlem yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Encümenine gönderildi.
Öte yandan, ağaç kesimin görüntülerini kaydederek belediye ekiplerine bildiren vatandaşın duyarlılığı da takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilmez, UNHCR Türkiye Temsilcisini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, UNHCR Türkiye Temsilcisini kabul etti
Van Gölü’nün bütün sahilleri yüzülecek hale geliyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van Gölü’nü kirleten en önemli neden ortadan kalkmış oldu” “Amacımız merkez ilçe sahillerini göle girebilecek düzeye getirmek”
YEREL HABERLER Van Gölü’nün bütün sahilleri yüzülecek hale ...
Erciş yüzünü barışa döndü
YEREL HABERLER Erciş yüzünü barışa döndü
Double Tree By Hilton Van Oteli yenilendi
YEREL HABERLER Double Tree By Hilton Van Oteli yenilendi
Edremit Belediyesinin ‘Kültür ve Turizm’ dergisi yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinin ‘Kültür ve Turizm’ dergisi ...
Engelli vatandaşlar, mahalle mahalle gezip çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtıyor
YEREL HABERLER Engelli vatandaşlar, mahalle mahalle gezip çocuklara ...
Prof. Dr. Sünnetçioğlu: “Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sünnetçioğlu: “Her şeyin başı sağlık, ...
Van’da uygulamalı çiftçi eğitimi AB desteğiyle start aldı
YEREL HABERLER Van’da uygulamalı çiftçi eğitimi AB desteğiyle start ...
Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi Van Gölü havzasının turuncu beyaz misafirleri flamingoların görsel şöleni devam ediyor
YEREL HABERLER Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını ...
Bakan Soylu'nun Van temasları
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun Van temasları
İçişleri Bakanı Soylu: "Tendürek’in zirvesinde kalıcı üs bölgesini gerçekleştireceğiz" "Van'da 295 kilometrenin yaklaşık 64 kilometresi planlandı. 63.1 kilometresi de projelendirildi. 63 kilometresi 3 etap halinde yapılacak" "Bir taraftan sınırın öteki tarafından taciz, terörist hareketlere karşı tedbiri hem insan kaynağımızla, Mehmetçiklerimizle sınır birliklerimizle bunu sağlayacağız hem de onları bu optik kulelerle, haberleşme kuleleriyle ve koordinasyon merkezleriyle ve sensörlerle birlikte sağlayabileceğimiz bir adımı gerçekleştiriyoruz"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "Tendürek’in zirvesinde kalıcı ...
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti ...
Bakan Soylu depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Soylu depremzedelerle bir araya geldi
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti ...
Bakan Soylu İran sınırında
YEREL HABERLER Bakan Soylu İran sınırında
Bakan Soylu askerlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Soylu askerlerle bir araya geldi
Gönüllü genç köy çocukları için kalem topladı
YEREL HABERLER Gönüllü genç köy çocukları için kalem topladı
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti
Bakan Soylu Tendürek’te
YEREL HABERLER Bakan Soylu Tendürek’te
Köy okulları için kalem ve silgi topladılar
YEREL HABERLER Köy okulları için kalem ve silgi topladılar
Van'da YKS ikinci oturumu başladı
YEREL HABERLER Van'da YKS ikinci oturumu başladı
Yeşilay'dan "Uyuşturucuyla Mücadele Günü" mesajı
YEREL HABERLER Yeşilay'dan "Uyuşturucuyla Mücadele Günü" mesajı
İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın ...
Vali Bilmez Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Bilmez Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu