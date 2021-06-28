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Kaçak kat depremde sonları oldu; cezalar 24 taksitle ödenecek

DHA

Kaçak kat depremde sonları oldu; cezalar 24 taksitle ödenecek


Barış KUL/ERCİŞ, (DHA)VAN'da 2011 yılında meydana gelen ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği Işık Apartmanı'yla ilgili davada karar çıktı. 10 kişinin yargılandığı davada, sanıklara verilen 6 yıl 8'er aylık hapis cezası, 46 bin 800'er TL adli para cezasına çevrildi. Cezalar 24 taksit halinde ödenebilecek. Işık Apartmanı'nın üzerine çıkılan kaçak kat nedeniyle binanın çöktüğü belirtildi.
Merkez üssü Tabanlı köyü olan 7.2 büyüklüğündeki deprem 23 Ekim 2011'de meydana geldi.  Özellikle Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan depremlerde Van'da 101, Erciş'te 477, köylerde de 66 olmak üzere 644 kişi hayatını kaybetti. Erciş'in üçte biri enkaza dönerken, birçok bina depremde çöktü. İlçede çöken Işık Apartmanı'nda kaçak kat çıkıldığı belirtildi.
İLK OLARAK 2 KATA İZİN VERİLDİ, 5 KAT ÇIKILDI
Nazmi Alkan, 1979 yılında, üzerine bina yapmaya karar veren, o dönem ilçenin az sayıdaki inşaat mühendislerinden biri olan Gültekin Çavuşoğlu ile anlaştı. Belediyeye ruhsat için başvuru yapıldı ve yapılması planlanan A ve B blok iki yapı için zemin artı 2 kat izin verildi. İnşaatın zemin katları yapıldıktan sonra Alkan'ın maddi durumundan dolayı inşaat yarım kaldı. Alkan, 1983 yılında ise yarım kalan inşaatın A bloğunu Işık, B bloğunu da Kaya kardeşlere sattı. Işık ve Kaya kardeşler 1990´lı yılların ortasında, inşaat mühendisi Murat Kazancı ile anlaşıp aldıkları binalara 2´şer kat çıktı. Çıkılan ikişer kat ilk alınan ruhsata uygundu, 2004 yılında ise yeni bir ruhsat başvurusu yapıldı ve her iki bloğa birer kat daha çıkıldı. Böylelikle Işık Apartmanı da Kaya Apartmanı da 4´er katlı oldu. Bu süreçte, Işık Apartmanı´na bir de kaçak kat yapıldı. Aralarında 5 metre mesafe bulunan iki apartmandan biri 5, diğeri 4 katlı olarak oturuma hazır hale geldi. Işık ve Kaya apartmanları da bu depremde çöktü. Depremde yıkılan Işık Apartmanı'nda oturanlar ve binanın etrafından o anda geçenlerle birlikte 10 kişi hayatını kaybetti. Kaya Apartmanı'nda oturanlar ise dışarıya çıkmaya fırsat bulabildi.
'YIKIMIN NEDENİ FAZLA YÜK'
Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yıkılan Işık ve Kaya binaları başlatılan soruşturma kapsamında depremde çöken ve 10 kişinin ölümünden sorumlu oldukları iddiasıyla Gültekin Çavuşoğlu, Halil Işık, İbrahim Işık, Kürşat Işık, Süleyman Işık, Abdulbaki Kaya, Maşallah Kaya, Murat Kazancı, Sıddık Kaya ile Nazmi Alkan arsa sahibi Nazmi Alkan hakkında dava açıldı. Yargılama sürerken Nazmi Alkan 2018 yılında vefat etti.
Erciş Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam eden davada, ölen 10 kişinin yakınları şikayetçi oldu. Yargılamada kendilerini savunan Işık ve Kaya kardeşler, depremde yıkılan binalarda kendilerinin oturmayı planladıklarını o yüzden en kaliteli malzemeyi kullandıklarını  söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Projenin ilk aşamasında imzası bulunan İnşaat Mühendisi Gültekin Çavuşoğlu ise savunmasında, "Burada olması gereken 3 kattı. Ancak, benden sonraki süreçte ilave kat için ruhsat alınmış. Işık Apartmanı´nda ise bir de kaçak kat yapılmış. Yıkımın nedeni, binanın taşıyabileceğinden fazla yükün altında kalmasıdır" dedi.
Mahkeme heyeti, 10 yılın ardından kararını vererek ilk olarak sanıklara, `taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma´ suçundan 6 yıl 8´er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti daha sonra, hapis cezasını, sanıkların kişilikleri, sosyal ve ekonomik durumlarıyla suçun işlenmesindeki özellikleri nedeniyle adli para cezasına çevirdi. Her bir sanık 48 bin 600´er TL adli para cezasına çarptırıldı, cezalar 24 taksit halinde ödenebilecek. Sanık avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
DEPREMDE EŞİ VE KIZ KARDEŞİNİ KAYBETTİ
Depremde enkaz altında kalan eşi Sibel ve kız kardeşi Zeynep'i kaybeden Ferhat Şahiner (42), aradan geçen zamana rağmen acılarının halen tazeliğini koruduğunu söyledi. 10 yıl sonra çıkan kararı çok komik bulduğunu anlatan Şahiner, "Ben ve ailem 23 Ekim 2011 depreminde IşıKlar apartmanında oturuyorduk. Yaşanan depremde eşimi ve kız kardeşimi kaybettim. Aynı apartmanda 4 evimiz vardı, ben annem, babam ve kardeşlerim aynı apartmanda yaşıyorduk ve her şeyimizi kaybettik.  Depremden 10 yıl sonra davalar daha yeni karara bağlandı. Verilen bu kararda da bize karşı hiçbir olumlu bir şey çıkmadı. Verilen kararda suçlulara önce hapis cezası verildi ve bu da paraya çevrildi. Davanın 10 yıl sonra karara bağlanması bize ayrı bir acı verdi. Tabii bizi sevindiren bir karar olmadığını söyleyebilirim. Bu verilen kararın çok komik olduğunu söylemek istiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz ama bu defa acıdı. Bize yönelik olumlu bir kararın çıkmasını umut ediyoruz"dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-06-28 15:39:40

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