VASKİ’den planlı su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak ve ona bağlı olan sokaklarda yeni çekilen ana şebeke hatlarının bağlantıları nedeniyle; Bahçıvan, Alipaşa ve Hafiziye mahallelerinin bir kısmında 29 Haziran Salı günü sabah saat 08.00 ile akşam saat 18.00 arasında planlı su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.