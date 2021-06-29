Van’da "Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi" toplantısı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde iklim değişikliğinin bitkisel üretime etkisini ortaya koymak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve gerekli stratejileri belirlemek amacıyla "Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi" bölge toplantısı yapıldı.

"Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi" konulu bölge toplantısı, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Van İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, üretimdeki azalmanın arztalep dengesinde dalgalanmalara sebep olduğunu, buna bağlı olarak temel ihtiyaç maddelerinde sürekli değişiklik olacağını ve başta dar ve orta gelirli kesim olmak üzere dalga dalga bütün toplum katmanlarını etkileyeceğini söyledi. Yücel, “Tarımsal üretim bütün ülkelerin gelecekte sahip olmak istedikleri en büyük stratejik silahtır. Pandemi süreci bunu net bir şekilde bütün dünyaya gösterdi. Dünyanın en gelişmiş ve en büyük ekonomilerine sahip ülkeler dahi pandemi ile başa çıkmakta zorlandılar ve zorlanmaktadırlar. Bu süreçte alınan tedbirler, dolayısı ile ülkelerin ekonomileri çok büyük zararlar gördü, sağlık sistemleri çökme noktasına geldi” dedi.



“Kuraklıkla hep birlikte mücadele edilmelidir”

Kuraklık tehlikesine karşı tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket ederek gereken tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Yücel, “Allah'a hamdolsun bu süreçte başta İtalya ve İspanya olmak üzere ilk yardım Türkiye'den, yani ülkemizden gönderilmiştir. Tarım ve gıda sektörü, insanoğlunun hayatta kalabilmesi için yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı, üretimin isteğe bağlı olarak durdurulmasının mümkün olmadığı bir sektördür. Bu nedenle tarımsal üretimde iç ve dış piyasa ihtiyacını karşılamak ve bunu sürdürülebilir kılmak adına iklim değişikliği, çoraklaşma ve kuraklıkla hep birlikte el ele vererek mücadele etmeli, gelinen noktada yeni pozisyonlar almalıyız. Bu toplantıyı ilimizde düzenleyen başta Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Havza Dairesi Başkanlığına, ilgili şube müdürlerime, il müdür yardımcıma, burada bulunan tüm katılımcılara tekrar teşekkür eder, toplantıda ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz tarımı için hayırlı neticelerin çıkmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından program Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi ile İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı Sulama ve Drenaj Tesisleri Şube Müdürlüğü adına katılan Dr. Aynur Fayrap’ın hazırladığı sunumla devam etti.

Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir ile bakanlık bürokratlarının yanı sıra Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Ticaret Borsası temsilcileri de katıldı.

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