Kaymakam Kayabaşı’ndan tekstil fabrikasına ziyareti

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Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede "Modeks Moda" markasıyla faaliyet gösteren Gürpınar Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

İşletme sahibi Vadullah Çiçek tarafından karşılanan Kaymakam Kayabaşı, fabrikada incelemelerde bulundu. İstihdam, ihracat ve üretim faaliyetleri hakkında Çiçek’ten bilgi alan Kaymakam Kayabaşı, istihdama katkı sağlayan fabrikaların destekçisi olduğunu vurguladı. Kayabaşı, “İnşallah ilçemizdeki işsizlik sorununu tamamen halledeceğiz. Modeks Moda markasıyla faaliyet gösteren Gürpınar fabrikası ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İlçemize istihdam konusunda ve sosyal sorumluluk alanında katkısı olacak. Fabrika yetkilisine teşekkür ederim. Fabrikanın faaliyetlerini başarıyla sürdürmesini temenni ediyorum” dedi.

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