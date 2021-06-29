Başkan Ensari’den Rus Pazarı’nı yenileme kararı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnafın daha nezih bir ortamda faaliyetlerini yürütmesi için Rus Pazarı’nı yenilenme kararı aldıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, Rus Pazarı’nı ziyaret ederek, buradaki esnafla bir araya geldi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ensari, yıllar önce çelik konstrüksiyondan yapılan Rus Pazarı’nın genel bakım ve onarımını yaparak modern bir pazar haline getirmeyi istediklerini söyledi. Yapılacak olan tadilatta dış cephe, boya, sıva ve iç tavan gibi tadilatların yapılarak Pazar alanının modern bir çarşı haline getirilmesini istediklerini dile getiren Başkan Ensari, “Yıllar önce çelik konstrüksiyondan yapılan Rus Pazarı’nda onlarca esnafımız evine ekmek götürüyor. Rus Pazarı’nın zaman aşımına uğradığını ve esnafımızın iş yapmakta zorlandığını gördük. Burada bulunan esnafımızı ziyaret ettik, sorun ve taleplerini dinledikten sonra bugün burada esnaf arkadaşlarımızla bir toplantı düzenledik. Yapılması gereken çalışmaları anlattık ve onların taleplerini dinledik. Çelik konstrüksiyon sisteminde örülen duvarlar zaman aşımına uğrayan çatlamalar ve bozulmalar olmuş. Neredeyse kullanılamaz hale geldiğini, burada gerekli bakım ve onarımın yapılmasını kararlaştırdık. Yapılacak olan tadilatta dış cephe, duvar, boya, sıva yaptırarak dükkan ve koridorlarda bulunan tavanlarda labirent tavan paneli gibi çalışmalar yaptırarak Rus Pazarımızı modernize etmeyi planlıyoruz. Rus Pazarı çarşısının modernize edilmesi ile hem esnafımızın daha güzel iş yapmasına hem de çevre görselliğine güzellik katacağını düşünüyorum. Çarşının yapılması ile yan tarafına estetik bir çeşme yapılarak güzel bir estetik sunmasını düşünüyoruz” dedi.

Toplantıya katılan esnaf ise belediye başkanının talebini mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Özellikle kış mevsiminde zor günler yaşıyoruz. Soğuktan içeride durulamadığı gibi iş de yapamaz hale geliyoruz. Yapılacak olan tadilatla birlikte Rus Pazarı’nın eski günlerine döneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandılar.

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