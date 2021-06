Gürpınar´daki fabrikada üretilen ürünler, Avrupa´ya ihraç ediliyor

Behçet DALMAZOrhan AŞANTuncay AVCI/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar İlçe Belediyesi tarafından açılıp, 10 yıllığına özel sektöre kiralanan 210 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının ürünleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Gürpınar Belediyesi tarafından bir yıl önce 6 bin 500 metrekare alana kurulup bir ay önce özel sektöre 10 yıllığına kiralanan tekstil fabrikasında 210 kişi istihdam ediliyor. Basın mensuplarına fabrikayı gezdiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Tanış, "Hızlandırılmış eğitimlerle yıl sonunda ve marta kadar 600 insanımızı istihdam edeceğiz. Şu an iş insanımızdan bir söz daha aldık. 5 milyonluk bir yatırımla çalışan sayısını bine çıkaracaklarını söylediler. Bunun haklı ve mutlu gururunu yaşıyoruz. Bu tür faaliyetleri yapmak zor işlerdir. Zor kararlar almanız gerekiyor, zor süreçlerden geçiyorsunuz. Bazen de yalnız bırakılıyorsunuz. Ama, sonuçta başarılı olduğunuzu gördükten sonra bu bütün heyecanınız artıyor. Bir de iş insanımızın kendi imkanlarıyla burada yapacağı bir fabrika var. Şu an fizibilite ve imar çalışmaları sürüyor. Bizim sözümüz şuydu: işsiz genç bırakmayacağız. Tabi bu fikir nerde kaynaklandı. Seçim döneminde yaptığım seçim çalışmalarında bu kadar okey salonu olduğunu ben de bilmiyordum. Tabi okey salonlarının doluluk oranını görünce insan üzülüyor ve o gençlere `Siz niçin burada okey oynuyorsunuz' deme şansınız olmuyor. Çünkü iş yok diyecekler. Biz bu anlamda gençlerimizin kahve köşelerinden zehirlenmesini önlemek amacıyla bu projeyi geliştirmiştik. Allaha hamdolsun ki başardık ve daha da büyüteceğiz" dedi.

Fabrikada üretilen ürünlerin Almanya ve İtalya'ya ihraç edildiğini anlatan Başkan Tanış, "Almanya'daki iş insanı da burada. Onunla da tanıştık. Gürpınar'da üretilen ürünler 3 bin mağazada satılacağını bize söyledi. Ama 20 ülke ile anlaşmaları var. Kendi markalarıyla bunların tamamına gönderecekler. Gelen siparişlere göre burada her türlü elbise üretimi yapılacak" diye konuştu.

`HEDEFİMİZ ÇALIŞAN SAYISINI 600'E ÇIKARMAK´

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Vadullah Çiçek ise, "Burayı bir aydır kiralamışız. Bu süreçte şu an 210 kişi istihdam ediliyor. Allah nasip ederse aralık ayının sonuna kadar 400, mart ayına kadar da 600 personeli istihdam etmeyi hedefliyoruz. Şu an dikmiş olduğumuz ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor. Almanya merkezli bir marka ile çalışıyoruz. Yurt içinde de ünlü giyim mağazalarına satış yapıyoruz. Burası tam olarak faaliyete geçtiğinde 20 ülkeye ürün ihraç edecek. Belediyemizin yapmış olduğu 15 milyonluk bu yatırımın yanında, bizim de şu an 10 milyon liralık bir yatırımımız var. Ama bir sonraki yılda hedeflediğimiz 5 milyon daha yatırım yaparak istihdam sayımızı bin kişiye çıkartmaktır. Mart ayında personele ödeyeceğimiz maaş miktarı bir milyon 800 bin civarı bir rakam. Bu da esnafa yansıyor. Bu yatırımı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın (DAKA) bize sağlamış olduğu 6'ncı bölge teşvikleri ile biz buraya geldik. Bir de İş-Kur'un bize sağlamış olduğu personel desteği ile inşallah istihdamımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-06-30 14:47:57



