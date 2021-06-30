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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van OSB pandemiye rağmen çalışmalarına ara vermedi

İHA

Van OSB pandemiye rağmen çalışmalarına ara vermedi

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2020 yılında ortaya çıkan, Türkiye ve dünyada birçok sektörün kapanmasına neden olan korona virüs pandemisinin bile kendilerini işten alıkoymadığını belirterek, “Van Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu günden bu yana en verimli yılını 2020’de yaşadı. Hiçbir tesisimiz, hiçbir firmamız pandemiden dolayı işine ara vermedi kapanmadı” dedi.
2020 yılı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Çin’den tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının herkesi ciddi bir şekilde etkilediğini ve hala etkileyeme devam ettiğini ifade etti. İnsan sağlığına direk etki ettiği için dünyada ve ülkemizde ciddi tedbirler alındığına dikkat çeken Aslan, “Korona virüsü önlemek için belirli çalışmalar yapıldı ve bu tür bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yegane yolunun aşı olması kararlaştırıldı. Dünyanın bazı ülkelerinde sağlık alt yapıları yetersiz kalırken, ülkemizde sağlık alt yapısının güçlü olmasından dolayı salgınla daha iyi mücadele edildi. Ekonomik olarak dünyayı ve ülkemizi ciddi şekilde etkiledi. Dünyada birçok üretim sahaları kapatıldı. Üretim sahaları kapatıldığı için piyasada ciddi bir arz sıkıntısı yaşandı. Taleplerde daralma meydana geldi. Çeşitli yasaklamalarla, kısıtlamalarla insanlar evlerine kapandı. Dolayısıyla korona virüs insanların ekonomik olarak güçlerini kaybetmesine vesile oldu” dedi.

“Van OSB en verimli yılını 2020’de yaşadı”
Korona virüs pandemisinin hemen hemen tüm sektörleri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Aslan, “Hizmet sektörü turizm, yemeiçme, lojistik, ulaşım, eğitim gibi bütün sektörler kapanmak veya belirli saatlerde çalışmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bunlar ciddi bir şekilde hem ekonomik değer olarak hem istihdam noktasında hem de gelir kaybı yaşadı. Ama burada pozitif ayrışan üretim sektörü oldu. Ülkelerin sürekli kalkınma ve büyümesi için yegane güç üretimdir. Van’ın en büyük gücü olan Van Organize Sanayi Bölgesi, salgına rağmen üretime devam etti. Hiçbir şekilde ara vermedik. İdaremizle, yönetimimizle, teknik heyetimizle beraber çalıştık. Valimizle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla koordineli çalışmaları yürüttük. Bizler mülki amirlerimizle, paydaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyduk ve korona virüs salgını için alınan tedbirlerde üretimin devam edebilmesi için çalışan kardeşlerimize izin belgesi çıkardık. Van Organize Sanayi Bölgesinde tek bir fabrikamızın bile kapanmaması için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik ve Allah’a şükür kapanmadı. 2020 yılında başlayan kısıtlamalara ve pandemiye rağmen hiçbir firma üretime ara veriyoruz demedi. Van Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu günden bu yana en verimli yılını 2020’de yaşadı. Hiçbir tesisimiz, hiçbir firmamız pandemiden dolayı işine ara vermedi, kapanmadı. Herkes üretime devam etti. Organize Sanayi Bölgesi hamdolsun büyüyerek yoluna devam etti” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en büyük tesislerinden biri Van’da yapılıyor”
Türkiye ve İran ortaklı bir firmanın Van’da çok ciddi bir tesis açacağını kaydeden Aslan, “Organize Sanayi Bölgemizin 3. genişleme 4. etabı olan bölgenin 2018 yılının sonunda alt yapı çalışmaları tamamen bitti, yatırıma, üretime hazır hale getirildi. Orada 30’a yakın çeşitli büyüklükte sanayi parselimiz vardı. Dolayısıyla zaman zaman bunların reklamını yaparak insanları Van’a yatırım yapmaya davet ettik. 2019 yılında çok verimli geçmedi. Birkaç talep aldık ama sınırlı geçti. 2020 yılında 4. etabımızın bütün yerlerini tahsis ettik. Çoğu inşaat süreçlerini tamamladı ve üretim aşamasına geldi. Diğer kalanlarda temel, alt yapı çalışmalarına devam ediyor. İnşallah 2022 yılında 4. etabımız tamamen faaliyete geçecektir. Burada yine dışarıdan gelen firmalar oldu. Yabancı 45 firma geldi. Türkiye ve İran ortaklı bir firma 60 bin metrekarelik bir alan üzerinde bunun 35 bin metrekaresini kapatarak ciddi bir tesis yapıyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin en büyük tesislerinden biri Van’da olacaktır. Yine aynı şekilde ciddi bir istihdam sağlayacaktır. Türkmenistanlı firmaya 25 bin metrekarelik bir yer verdik ve ciddi bir yatırım yapıyor. 4. etabımızda ciddi bir üretim sahası oluştu. Orası tam faaliyete geçtiği zaman ilimizin ve ülkemizin istihdamına çok iyi katkı sunacaktır” diye konuştu.
Göreve geldikleri günden bu yana mesai gözetmeden çalıştıklarını ifade eden Aslan, “Van Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak işe başladığımız günden bu yana OSB’yi cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de insanların yatırım yapması için sebep oluşturuyoruz. Bildiğiniz üzere ilimiz turizm bölgesi değil, burada sağlık ulaşım ağı kuruyoruz. Elektrikte hem kalite hem de sürekliliği sağlıyoruz. Suyun temiz ve güvenli bir şekilde akmasını temin ediyoruz. Yol ağlarını genişlettik. Kurumsal bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz. Hamdolsun burada da yollarımızı ciddi bir şekilde genişlettik. Hem kendi imkanlarımızla hem de Van Valiliği, belediyeler, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle alt yapılarını iyileştirdik. Şu ana kadar ufak tefek sıkıntılar haricinde çok büyük bir sıkıntımız yok. Yönetim olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri harfiyen yerine getirdik. İdari kadrolarımıza, saha çalışanlarımıza, teknik personellerimize ve yönetim kurulumuzda mesai gözetimi yoktur. Herkes istediği saatte bize ulaşıyor. Van Organize Sanayi Bölgesine 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Allah’a şükür bütün sorunları çözmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Hepimizin aşı olması gerekiyor”
Açıklamalarında korona virüs salgınından kurtulmak için herkesin aşı olması gerektiğine dikkat çeken Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde ve dünyada korona virüs salgınından kurtulmak için aşı yapılıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Van’ımızda da aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız üretimin durmaması için organize sanayi bölgelerinde aşı çalışması başlattı ve şu an burada çalışanlar aşılanıyor. Hatta bunun bir adım ilerisine giderek mobil aşı ekipleriyle işyerlerinde çalışanlar aşılanmaya başlandı. Bunlar çok güzel ve kaliteli hizmetlerdir. İnsanlarımıza verilen değerin kanıtıdır. Vatandaş olarak hepimizin aşı olması gerekiyor. Bu salgından kurtulmamızın tek yolu aşıdır. Aşıya da herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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