Çaldıran spor kompleksine kavuşuyor

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile ilçede yapılacak çok amaçlı kapalı spor salonu alanda incelemelerde bulundu.

İhalesi tamamlanan spor kompleksinin dört ay içinde tamamlanması bekleniyor. İlçenin girişinde bulunan eski mal meydanı mevkiinde yapılacak spor kompleksi alanında incelemelerde bulunulan Başkan Ensari, çok amaçlı spor salonunda voleybol, basket ve hentbol gibi birçok sportif faaliyetlerin yürütüleceğini belirtti. Hedeflerinin ilçeye kalıcı projeler kazandırarak gençlerin önünü açmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemize çok amaçlı bir spor salonu yapmayı planlıyoruz. İlçenin girişinde bulunan eski mal meydanı mevkiinde 3 bin metrekare alanda inşa edilecek olan çok amaçlı spor salonumuz için incelemelerde bulunduk. İhalesi yapılan spor kompleksimizin yapımına başlanarak 4 aylık gibi kısa bir zaman diliminde tamamlayarak sporseverlerin hizmetine sunacağız. Yapılmasını planladığımız çok amaçlı spor salonunda voleybol, basket ve hentbol gibi birçok branşta sportif faaliyetlerin yanı sıra fuar alanı olarak da kullanılabilecek. Sporsever gençlerimizin burada hoşça vakit geçirmelerine katkı sunarak, özellikle kış mevsiminde daha rahat ortamda çalışmalarını yürütebileceklerdir” dedi.

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