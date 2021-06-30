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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Çataklı depremzedelerle bir araya geldi

İHA

Bakan Yardımcısı Çataklı depremzedelerle bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van’ın Başkale ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak kalıcı konutlar hakkındaki son durumu paylaştı.
Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Yardımcısı Çataklı’yı Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili Fatih Yiğit karşıladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Bilmez ve beraberindeki heyetle buradan karayolu ile 23 Şubat 2020’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerden olan Özpınar’a geçti. Burada depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çataklı, kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi gerektiğini ve yer konusunun en kısa sürede çözülmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların konut yapılmasını istediği bölgenin fay hattı üzerinde olduğunu belirten Bakan Çataklı ve AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, risk haritası üzerinden tehlikeyi mahalle sakinlerine anlattı.
Kış gelmeden vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştirilmesi için çok hızlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Çataklı, “Depremden hemen sonra bizi yoran yoğunluk, hasar tespiti, enkazın kaldırılması, hak sahipliği, yer seçimi ve bunlara itirazlardı. Şimdi artık konutların yapımına geldik. Bu da sorunun çözümüne gelindiğini gösterir. Bölgedeki coğrafi koşulları biliyorsunuz. Sert bir kış mevsimi var. Şehir merkezine uzakta bir yerdeyiz. İnşaat mevsimi çok kısa. O yüzden bu yaz mevsimini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Zaman bizim için çok kıymetli. Özpınar özelinde yer konusunda tereddüt var. Sizin istediğiniz yerler fay hatları üzerinde. Dünyada hiçbir bilim insanı buraya yapı yapılmasına izin vermez. Bilimsel raporlar var. Burada can kaybı olursa kimse hesabın veremez” dedi.
Vali Mehmet Emin Bilmez, mahalle halkının talep ettiği alanın fay hattı ve dere yatağı olduğunu vurgulayarak, “Fay hattı ve dere yatağı var. Burada konut yapılamayacağı belirtildi. Siz talep edince ilgili kurumlar çalışma başlattı. İnceleme yapılacak uygun olan bölgeye konut yapılacak. Deprem sonrası bakanlarımız hep buradaydı. Bakanımız ve bakan yardımcımız burada yapılan iş ve işlemleri sürekli takip ediyor. Bundan dolayı İçişleri Bakanımıza ve bakan yardımcımıza ilimiz ve bölge halkı adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah buradaki çalışmalarımız hayırlı sonuçlara vesile olur” şeklinde konuştu.
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Mehmet Emin Bilmez, mahallelilerin taleplerini dinleyip konut alanında inceleme yaptıktan sonra mahalleden ayrıldı.

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