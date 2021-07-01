Vali Bilmez'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “1 Temmuz 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaşarak yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun yıl dönümü, her yıl ülkemizde ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Denizciliğin gelişip büyümesinde önemli rolü olan Kabotaj Kanunu sayesinde üç tarafı denizlerle çevrili olan bir coğrafyada yer alan ülkemizin bu nimetlerden faydalanarak ticaretini geliştirmesi en büyük arzumuzdur. Denizlerimizin ve Van Gölümüzün korunması ve bizden sonraki kuşaklara çevre kirliliği açısından bozulmamış şekilde aktarılması hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, başta denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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