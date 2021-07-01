Van'da 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'da çantalarında ve üzerlerinde bin 667 tablet ve 23 bin 720 sentetik hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İpekyolu ilçesinde yaptığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan S.S. ve M.S.´nin üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. S.S.,'nin çantasında bin 587 tablet ve 15 bin 870 sentetik hap, M.S.,'nin üzerinde ve çantasındaki aramada ise bornozlar içerisine zulalanmış şekilde 80 tablet ile 7 bin 850 sentetik hap ele geçirildi.
S.S. ve M.S., `Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek´ suçundan yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-07-01 11:28:02
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