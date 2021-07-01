Tuşba Belediyesinden borç ödemede büyük kolaylık

Van’ın Tuşba Belediyesi, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanununun yürürlüğe girdiği belirtilerek, “Herhangi bir sebepten dolayı belediyemize birikmiş borcu bulunan vatandaşlarımıza ödemede büyük kolaylık sağlanacaktır” denildi.

Yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili Tuşba Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada yaşanan korona virüs pandeminin ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla vatandaşların belediyeye olan birikmiş borçlarının ödenmesiyle ilgili büyük kolaylıklar sunulduğu ifade edildi. Mükelleflerin; emlak, çevre temizlik, ilanreklam vergileri ile idari para cezası borçlarının yapılandırılması için 31 Ağustos’a kadar Tuşba Belediyesine başvurmaları gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara taksitlendirme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, yapılandırmanın ilk taksitinin 30 Eylül 2021 tarihinde ödeneceği belirtildi. Vatandaşların 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit imkanından faydalanabilecekleri dile getirilen açıklamada, “Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak. Yine peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 90 oranında indirim sağlanacak. Dolayısıyla vatandaşlar peşin ödemelerde ekstra avantaj elde edecekler. Bu kapsamlı ve oldukça avantajlı düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın detaylı bilgi için Tuşba Belediyemize başvurmaları gerekmektedir” denildi.

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