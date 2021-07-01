Narkotik köpeği 'Thor', otomobilin yakıt deposunda 69 kilo metamfetamin buldu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada aracın yakıt deposuna zulalanmış 68 kilo 700 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde uygulama noktası oluşturdu. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 68 kilo 700 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili M.E. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-07-01 20:14:35



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