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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek aşı yapıyor

İHA

(Özel) Sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek aşı yapıyor

Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikaları tek tek gezerek çalışanları aşılıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Eyüp Kalkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu önderliğinde ilçede gezici aşılama uygulaması başlattıklarını ifade ederek, “Organize sanayi bölgesinde bundan önce zaten bin 300 aşı yapmıştık. Şimdi ise fabrikaların çalışmalarını engellememek için gelip yerinde aşılama uygulaması yapmaktayız. Tüm vatandaşlarımızı aşı yapmaya davet ediyoruz. İnşallah bu salgını hep beraber yeneceğiz. Bütün tekstiller bitene kadar aşı uygulaması devam edecektir” dedi.
Van OSB Müdürü Tarlan Yörük ise korona virüsün alt edilmesi anlamında tek çözümün aşı olduğuna vurgu yaparak, “Eski günlerimize, sosyal hayatımıza geri dönmemiz için muhakkak aşılamanın yapılması gerekiyor. Zaten daha önce müdürlük binasında sanayi çalışanları için aşılama uygulaması yapıldı. Ancak aşıya mesafeli bakan veya ön yargılı olan sanayi çalışanları için bizzat çalıştıkları yerde aşı yapılarak bu konuda kendilerine bilgilendirme yapılıyor. Biz de müdürlük olarak her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Şu an dünyanın birçok bölgesinde aşıya erişemeyen ülkeler var. Hatta gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunda halen aşıya ulaşamayan bölgeler bulunurken, ülkemizde bu konuda bir bolluk var. Bunu da iyi değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının Genel Müdürü Ayhan Aslan da, hizmeti çok güzel bulduğunu belirterek, “Biz bundan çok memnunuz. Daha önce bunun zorluğunu yaşayacağımızı düşünüyordum ama buna müsaade etmediler. İl ve ilçe sağlık müdürlüğümüz gelip yerinde aşılama yaptılar ve bizim işimizin aksamamasına vesile oldular. Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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