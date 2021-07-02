– 30 kişilik İranlı öğrenci grubu, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) için Van’a geldi.

30 kişiden oluşan İranlı öğrenci grubu, YÖS’e girmek için Van’a geldi. Yaklaşık 18 gün boyunca Van’da kalacak olan öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanacak bir yandan da kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini görme imkanı bulacak.

Van ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Uluslararası İlişkiler ve Türkçe Eğitim Görevlisi Arman Ouni, “Tömer Senter Dershanesi olarak 30 öğrenci ile birlikte Van’a geldik. Türkiye’de yapılan YÖS’ün çoğu burada yapılıyor. Hem mesafe açısından hem de kültürel açıdan bize yakın olmasından dolayı Van’ı tercih ettik. Bunun yanında Van halkının misafirperverliği ve cana yakınlığı da bizim için çok önemli bir konu. Bu anlamda Van halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin Akdamar Adası ve Van Gölü’nü ziyaret edeceklerini dile getiren Ouni, “Hem eğitimsel turumuzu devam ettireceğiz hem de şehir gezisi yapacağız. Van şehrinin çok toplu bir halde olması, her yere ulaşımın kolay olmasının yanında tüm imkanlar şehir merkezinde toplandığı için öğrencilerimiz rahatlıkla tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ve bu yüzden çok memnunlar” ifadelerini kullandı.

YÖS Eğitmeni ve Navaye Aflak Turizm Acentesi Müdürü Hooman Basirat Afshar ise herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Umarım Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) ile Navaye Aflak Turizm Acentesi bundan sonra da daha başarılı işbirliklerine imza atarlar. Bu anlamda bu konuklama süresince tüm imkanları eksiksiz bir şekilde bize sunan herkese minnettarlığımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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