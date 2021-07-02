Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza 



VAN, (DHA)- VAN´ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde, ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlattığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Erciş Kaymakamlığı, belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeyi mühürleyip, 31 bin 687 TL ceza keserken, savcılık da soruşturma başlattı.

Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çekilen, 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Personelden biri, hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlatırken diğeri de küfredip, o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulanırken, Erciş Kaymakamlığı'nca yazılı açıklama yapıldı. İşletmenin mühürlendiği belirtilen açıklamada, "Sosyal medya aracılığı ile paylaşımı yapılan, fırında çalışan kişinin ekmek hamuruna ayağı ile vurduğu, ekmek hamurunu tavana doğru fırlattığı ve hijyenden uzak olan görüntüler üzerine yapılan araştırmada, görüntülerin 2021 yılı Ramazan ayında Erciş Kocapınar Mahallesi'nde faaliyet göstermekte olan ekmek fırını işletmesinde çekildiği tespit edilmiş, bunun üzerine bahse konu ekmek fırını işletmesi ile alakalı olarak, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontroller sağlanmış, ilgili ekmek fırını işletmesi hakkında; Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürleme işlemi gerçekleştirilerek faaliyetine son verilmiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 41/C maddesi kapsamında kayıt dışı işçi çalıştırmaktan 6 bin 77 TL, yine aynı kanunun 41/A maddesi gereğince işletmenin hijyen kurallarına uymaması sebebi ile 15 bin 203 TL ve işletme çalışanlarına hijyen eğitimi aldırılmaması nedeniyle işletmede çalışmakta olan 3 çalışana kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere 10 bin 407 TL, toplamda ise 31 bin 687 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır" denildi.

Öte yandan ekmek fırınında yaşanan olayın ardından Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' soruşturma başlatıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-07-02 10:50:01



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