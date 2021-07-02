Van ve Hakkari'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN ve Hakkari'de polisin düzenlediği operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; teknik, fiziki ve dijital takip sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bahisten elde ettikleri geliri banka hesaplarına, kripto para hesaplarına aktardıkları ve paravan şirket üzerinden araç alımı yaptıkları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik, polis operasyon düzenlendi. Van ve Hakkari'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 cep telefonu, 20 sim kart, 7 bilgisayar ve 10 banka kartı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin haksız kazanç üzerinde elde ettikleri değerlendirilen; 1 daire, 7 araç, 72 banka hesabı ile 4 kripto para hesabına bloke ve şerh işlemleri başlatıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-07-02 11:49:30



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