Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması

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Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, kırsal mahallelerde stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aplikasyon çalışmalarından sonra Yukarı Kuyucak Mahallesi Atyoran mezrasında başlattığı stabilize yol çalışmasını tamamladı. Atyoran mezrasında Aşağı ve Yukarı mahalleler arasında bulunan yolda stabilize çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz kırsalında bulunan Yukarı Kuyucak Mahallesi Atyoran mezrasında iki mahalle ulaşımını sağlayan yol kullanılamaz hale gelmişti. Yaz mevsiminde toz, kışın ve yağışlı havalarda ise çamur deryasına dönüşen yolda stabilize çalışmamızı tamamlayarak burada ikamet eden kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçe kırsalında bulunan mahallelerde gerekli çalışmaları yaparak, hizmetleri tek tek halkımıza ulaştırmanın çabasındayız. Tek hedefimiz vardır, ilçe merkezi ve kırsalında yol sorununu tamamen ortadan kaldırarak halkımızın hayır duasını alabilmektir” dedi.

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