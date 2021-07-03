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İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları çekildi

İHA

İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları çekildi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Köyler Arası Futbol Ligi’nin kuraları çekildi.
İpekyolu Belediyesi Toplantı ve Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş, köy muhtarları ve takım kaptanları katıldı. 22 takımın eşleştiği kurada bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Duman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın emirleri ile bu turnuvayı düzenlediklerini ifade ederek, turnuvanın 1215, 1618 ve 19 Yaş ve üstü grupları kapsadığını söyledi. Maçların Bostaniçi Semt Sahasında gerçekleşeceğini dile getiren Duman, “Müsabakaların ardından ilk 3 takımımıza çeşitli ödüller verilecek. Takımlarımızın müsabakalara gidiş ve gelişleri belediyemiz tarafından sağlanacak. Ben şimdiden katılan 22 takımımıza başarılar diliyorum” dedi.
İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş ise “İlçemize spor kültürünü hâkim kılmak, sporu tabana yaymak, özellikle kırsal mahallelerimizi spora teşvik etmek amacıyla ligler kurduk. Ligimize katılım gösteren bütün takımların forma, şort ve ayakkabıları belediyemiz tarafından karşılanacak. Takımlarımızdan tek ricamız, müsabakaların dostluk ve barış havası içerisinde geçmesidir. Bu anlamda spora vermiş olduğu destekten dolayı, İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’a şahsım ve gençler adına şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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