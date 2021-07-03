Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi Başkan Akman’dan, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye yaptıkları asfalt çalışmasından dolayı Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Prestijli Cadde’ kapsamında başlatılan yol genişletme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde birçok cadde ve sokak, modern bir görünüme kavuşturuldu. Asfaltlama çalışması tamamlanan Akköprü Mahallesi Hıdrellez Caddesi’nde incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yol genişliğinin 20 metre üzerinde olduğu için bakım ve onarımının Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını kaydetti. İlçe halkının konforlu bir yolculuk yapmaları ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için mesai gözetmeksizin birçok kamu kurum ve kuruluş ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Başkan Akman, “Van’ın en kalabalık caddelerinden biri olan Hıdırellez Caddesi’nin asfaltlanması, ilçe halkımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Bundan dolayı başta Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

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