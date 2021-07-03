Vali Bilmez’den aşı çağrısı Üçüncü doz aşısını olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; “Hayatın normale dönmesi için aşı olmalıyız”

Üçüncü doz korona virüs aşısı olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hayatın normale dönmesi için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Van’da iki doz aşısını yaptırmış olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar üçüncü doz aşısını da yaptırmaya başladı. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğüne gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kameralar karşısında üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, herkesin aşı olması için çağrısını yineledi. Daha önce iki doz Sinovac aşısı olduğunu, üçüncü dozu ise Biontech yaptırdığını ifade eden Vali Bilmez, “Bütün hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız hem hastanelerimizde hem aile hekimliklerimizde hem de park ve bahçelerde kurulan stantlarda aşı olabilirler” dedi.

Pandemi süresinde Türkiye’nin en iyi illerinden biri olma başarısı gösteren Van’ın aşılama oranında bunu başaramadığının altını çizen Bilmez, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, yaş düştükçe aşı oranımız düştü. Pandemi süresince Türkiye’nin en iyi ili konumundaydık. Ancak aşılama için bunu söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.



"Hiçbir acı hissetmedim"

Van’ın yoğun bir ticaret kültürünün olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Hayatın bir daha kısıtlamaya gitmemesi, normale dönmesi için aşı olmalıyız. Aylardır çocuklarına doğru düzgün sarılamayan sağlık emekçileri, gece gündüz demeden nöbet tuttular. Bu anlamda sağlık emekçilerine olan saygımızdan dolayı aşı olalım. Bugün de 50 yaş üstü kontenjanından üçüncü doz aşımızı olduk. Emin olun ki hiçbir acı hissetmedim. Normal zamanlarda olan iğnelerden çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.



"Aşılamada iyi bir oran yakalamamız lazım"

Pandemi döneminde Van olarak büyük başarılara imza atıklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ise “Bu son zamanlarda vaka sayılarımızda bir artış oldu. Bunun en önemli nedeni aşılama oranımızın düşük olmasıdır. Aşılamada iyi bir oran yakalamamız lazım. Van’da sağlık personeli olarak aşılama oranımız yüzde 98 civarındadır. Bu anlamda çok ciddi bir başarı oranı yakaladık. Yani Van’da sağlıkçılardan herhangi bir pozitif vakamız görünmüyor. Bizim bu hastalığı yenmemizin en doğru yolu, iyi ve etkin bir aşı oranını yakalamamızdır” şeklinde konuştu.

Sahada 216 kişiden oluşan 63 mobil ekibiyle ulaşımı zor bölgelerde de aşı çalışması yürüttüklerini hatırlatan Sünnetçioğlu, herkesin aşı olması çağrısında bulundu.

Açıklamaların ardından Van’da görev yapan basın mensupları da aşılarını yaptırdı.

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