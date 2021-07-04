Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı



Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)KORONAVİRÜS sebebiyle kapatılan halı sahalar 1 Temmuz´da başlayan normalleşme kapsamında açıldı. Erciş'te halı saha işlemecileri tarafından futbol oynamaya gelenler sahaya girmeden HES kodu ile kontrol ediliyor, riskli olanlar sahaya alınmıyor.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte faaliyetleri durdurulan Türkiye genelindeki yaklaşık 13 bin halı saha işletmesi, 1 Temmuzda başlayan normalleşme kapsamında kapılarını yeniden açtı. İlçe merkezinde halı saha işleten Kemal İzgi (56), 20 yıldır halı saha işletiyorum. Koronavisrüsü nedeniyle uzun süre iş yerlerimiz kapalı kapalı kaldı. 1 Temmuz´da başlayan normalleşme ile biz de normal hayatımıza dikkatli bir şekilde başladık. Halı sahamıza gelen müşterilerimizi HES kodu üzerinden araştırarak, aşı yapıp yapmadıklarına bakıyoruz. Müşterilerimizin risk taşımadıklarına emin olduktan sonra sahaya çıkartıyoruz" dedi

Futbol oynamak için halı sahaya gelen Selim Göldaş, yapılan HES kodu uygulamasından memnun olduklarını söyledi. Göltaş, "Bugün maçımız vardı arkadaşlarımızla gelip maça çıkmak istedik. Burada HES kodu uygulaması başlatmışlar. Maça çıkmadan HES kodlarımıza bakıldı. Çok güzel bir uygulama, buradaki işletmeci ve yetkililere bu konuya duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Biz arkadaşlarımızla birlikte aşılarımızı yaptık. Herkesin aşılarını yapmasını tavsiye ediyorum. İnsan sağlığı açısından çok önemli bir konu." dediDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-07-04 13:28:27



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