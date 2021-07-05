Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor

DHA

Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, 15-20 yaş arası 50 genç kız, futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna etmesiyle futbola kazandırıldı. Tekin'in kentte yeni kurduğu Van Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek. Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sevim Yamaç, "Ailelerimiz, 'futbol erkek işi, kızlar futboldan ne anlar' diye karşı çıkıyorlardı. Tüm engellemelere rağmen ben ve arkadaşlarım oynuyorsak artık destek versinler" dedi.
Haftanın iki günü İpekyolu ilçesindeki sahada antrenman yapan sporcular, bu yıl 3'üncü ligde mücadele edecek. Futbola kazandırılan kızların hikayesi, geçen yıl ailelerinin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunmasıyla başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 50 sporcu, şimdi Van Kadın Futbol Takımı'nda top koşturmanın sevincini yaşarken, yetkililerden de destek bekliyor.
'AİLELERİ İKNA EDİNCE, SPORCU SAYIMIZ DA ARTTI'
Van Kadın Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapan antrenör Mecit Tekin, kentte futbol oynamak isteyen çok yetenekli kızların olduğunu söyledi. Tekin, "Kızlarımız birtakım zorluklarla karşılaşıyorlar. Aileleri futbol oynamalarına karşı çıkıyor, istekli değiller. Biz de bu kızlarımızın hayat hikayelerine baktık. Gerçekten çok yetenekli kızlar var. Milli takımda oynamak isteyen de var, beden eğitimi öğretmenliği okumak isteyen de. Biz de onların aileleriyle görüştük, ailelerini ikna ettik. Aileler ikna olunca sporcu sayımız da günden güne arttı. Sayı artınca da bir futbol kulübü kurmaya karar verdik ve Van Kadın Futbol Kulübü'nü kurduk. Şu an 50'nin üzerinde sporcumuz var. Bu işi daha sağlıklı yapabilmemiz için şu ana kadar herhangi bir destek alamadık. Bu kızlarımızı hayallerine kavuşturabilmemiz için maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda bize şu ana kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü saha konusunda yardımcı oldu. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımızın da bu çocuklarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Verilen desteklerle ilimize iyi bir futbol takımı kurulacağına inanıyoruz. İmkan verilirse ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Hedefimiz 2-3 yıl içerisinde takımımızı 1'inci lige çıkarmak" diye konuştu.
'AİLELERİMİZ KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN FUTBOLU BIRAKMADIK'
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sevim Yamaç, 7 yaşından beri futbol oynadığını belirterek, "Bugüne kadar hiç kimseden destek alamadım. Buralara kadar geldik. Özellikle kıyafet konusunda da çok sıkıntı yaşıyoruz. Ailelerimiz bize, 'futbol erkek işi, kızlar futboldan ne anlar' diyordu ama tüm bunlara rağmen başarılı olduk ve top oynamayı sürdürüyoruz. Bu aşamalardan sonra da destek bekliyoruz. Benim ailemi, antrenörlerimiz ikna etti. Şu an futbol oynadığım için de çok mutluyum ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Türkiye'yi temsil etmek, ayrıca geleceğin milli futbolcuları olmak istiyoruz" dedi.
Takımda oynayan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Dilan Şeker de 12 yaşından beri futbol oynadığını ve bu zamana kadar hiçbir destek görmediğini söyledi. Şeker, "Antrenörlerimiz bizim için ellerinden geleni yapıyor ama bu yeterli değil. Yetkililerin bize sahip çıkması gerekir ki bir yere gelelim. Malzeme ve servis konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ailelerimiz, 'futbol erkek işi' demelerine rağmen başarılı olduk. Bundan dolayı da büyük mutluluk yaşıyoruz" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-07-05 11:22:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkoğlu Sokak modern hale kavuşuyor
YEREL HABERLER Türkoğlu Sokak modern hale kavuşuyor
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim
Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı
YEREL HABERLER Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı
Çatak’ta korona virüs aşı seferberliği
YEREL HABERLER Çatak’ta korona virüs aşı seferberliği
Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'e, ambulans uçakla sevk
YEREL HABERLER Nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'e, ambulans ...
Elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru ...
Tepki çeken o görüntülerin ardından serbest bırakıldılar
YEREL HABERLER Tepki çeken o görüntülerin ardından serbest ...
Mısır'da darbe karşıtlarının idam edilmesi Van’da protesto edildi
YEREL HABERLER Mısır'da darbe karşıtlarının idam edilmesi Van’da ...
Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı
YEREL HABERLER Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı
YYÜ’de 'Gastronomi değerleri' toplantısı
YEREL HABERLER YYÜ’de 'Gastronomi değerleri' toplantısı
Erciş de doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Erciş de doğalgaza kavuşuyor
Vali Bilmez’den aşı çağrısı Üçüncü doz aşısını olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; “Hayatın normale dönmesi için aşı olmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den aşı çağrısı Üçüncü doz aşısını olan ...
Van'da, kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele ...
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi Başkan Akman’dan, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür
YEREL HABERLER Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi Başkan ...
İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları çekildi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları ...
Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu