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Sağlıkçılar dağ bayır demeden patikaları aşarak aşı yapıyor Sağlık ekiplerinin 3 bin rakımdaki zorlu aşılama çalışmaları sürüyor Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşın ayağına aşıyı götürdüler

İHA

Sağlıkçılar dağ bayır demeden patikaları aşarak aşı yapıyor Sağlık ekiplerinin 3 bin rakımdaki zorlu aşılama çalışmaları sürüyor Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşın ayağına aşıyı götürdüler

Van’da korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, 3 bin rakımlı bölgede patika yolları aşarak aşıyı vatandaşın ayağına kadar götürüyor.
Türkiye, korona virüsü salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz arazi şartlarına rağmen en ücra köşelerde yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurdu.
Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Çatak ilçesine bağlı kırsal Çılga Mahallesi Karadana mezrasında zorlu bir çalışma yürüttü. Tarım ve hayvancıkla ilgilendikleri için ilçe merkezine gidemeyen vatandaşlar için harekete geçen Çatak Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, dağ bayır demeden aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aracın gidemediği engebeli arazide, patika yolları aşarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara aşı hizmeti götürdü.

“Aşımızı olalım, hep birlikte bu zor dönemleri atlatalım”
İHA muhabirine konuşan Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven, pandeminin başından bu yana filyasyon ve aşı çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini belirtti. Son zamanlarda 18 yaş üstü vatandaşları da aşıladıklarını ifade eden Merkez Başkanı Dr. Seven, “Hem bölgesel hem de mevsimsel şartlardan dolayı çoğu vatandaşımız yaylada koyun otlatmakta ya da ot biçmekte oluyor. Bu nedenle aşıya ulaşamıyorlar. Biz de aşıyı mobil ekiplerimizle ayaklarına kadar taşıyoruz. İlçe merkezine ulaşım sağlayamadığından aşılanmıyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımız mağdur oluyor. Ülkece bu pandemi dönemini atlayana kadar sağlıkçılar olarak vatandaşın ayağına gitmeye devam edeceğiz. Aşımızı olalım, hep birlikte bu zor dönemleri atlatalım” dedi.

“Bizler için eziyet çektiler”
Sağlık çalışanların zahmetli yolları aşarak köylerine kadar geldiğini dile getiren mahalle sakinlerinden Sait Yavuz ise “Araçların çıkamadığı yerlerden bulunduğumuz bölgeye kadar yürüyerek geldiler. Bizler için bu eziyeti çektiler. Köy halkının hepsi ayrı ayrı tarım ve hayvancılık işleriyle ilgileniyor. Merkeze gitmeden köyde toplanıp hep birlikte aşılarımızı olduk” diye konuştu.
İşlerini bırakıp ilçe merkezine aşı olmaya gidemediklerini ve sağlık ekiplerinin gelmemesi durumunda aşı olamayacaklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Leyla Yavuz da, mahallelerine gelerek aşı yapan sağlık ekiplerine ve yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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