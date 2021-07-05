Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi Van’da ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi Van’da ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programı

İHA

Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi Van’da ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programı kapsamında Vanlı kadınlarla bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, birtakım programlara katılmak üzere Van’a geldi. İlk olarak Elite World Van Hotel’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Keşir, daha sonra Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Keşir, programları kapsamında bugüne kadar 1213 ile gittiklerini anlatarak, en kalabalık STK toplantılarından birinin Van’da gerçekleştirildiğini söyledi. Van’da düzenlenen toplantının kendi açısından çok verimli olduğunu belirten Keşir, “Bu ilgi, Van'da kadınlardan yükselen bir enerji olduğunu gösteriyor. Van'ın hem büyükşehir olması hem bölgedeki sosyoekonomik gücü hem de bir serhat şehri olması kadınlarda da bu görülüyor. Ne olur bunu unutmayın! Her şey bir hayalle, bir hedefle başlar. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Elbette kadınların çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Biz politikacıların birinci görevi bu sorunları çözmek. Biz zaten siyasete sorunlara olan itirazımız nedeniyle başladık. 'Bu sorunlar çözülmeli ve biz çözmeliyiz' diyerek başladık. Sorunlara özellikle siyaseten çözüm üretilmesi gerektiği ayrı bir konudur ve bu konu bizim görevimizdir" dedi.
Kadınların hem biyolojik olarak onlara lütfedilenlerle hem de becerileriyle üretimin önemli bir mekanizması olduğuna vurgu yapan Keşir, “Cumhurbaşkanımızın bir sözünü sahneye koyduk. 'Kadını dışlayan toplum, gücünü ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' İşte biz o güç ve potansiyeli bugün sizlere tekrar hatırlatmak için buradayız. Elbette ki siz onları biliyorsunuz. Hükümetimizin kadınlara farklı konular üzerinden verdiği hibe ve destekler var. Bireysel üretim yapan kadınlara, kooperatifle üretim yapan kadınlara bu destekleri veriyor ya da İşKur üzerinden bu destekler veriliyor. Biz sahada tarama yaptığımızda aslında bazı illerde bu desteklerin hak edildiği kadar bilinip uygulanmadığını gördük. Ben çok üretken bir annenin kızıyım. Annem yıllarca ev eksenli çalıştı. Çok iyi bir terziydi. Annemi mutfaktan çok dikiş makinesinin başında hatırlarım. Çünkü İstanbul'da memur maaşıyla çocuk okutmak çok zordu. Annem sırf çocuklarını okutmak için gece gündüz çalıştı. O üretken annenlerin çocuklarıyız. Sizler de öyle annelersiniz. Zihninizde bir fikir var, hayalini kuruyorsunuz. Belki aylardır, belki yıllardır belki tanımlayamıyorsunuz o hayalinizi. Bu toplantıdan çıktığımızda o hayalinizin bir vücut bulmasını ümit ediyorum. Bu şehirden ayrıldığımızda Vanlı kadınların hayallerine bir kapı aralayalım istiyoruz. Elbette bu kapıdan siz gireceksiniz, bu kapıdan girdikten sonra ter akıtan sizler olacaksınız. Biz bugün o kapıyı aralamak istiyoruz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların gücünü tekrar hatırlamalarını istiyoruz. Hem kendileri hatırlasın hem de toplum hatırlasın istiyoruz. Kadınları üretime nasıl katarız bunun yollarını bulalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Vanlı kadınların başarı hikayelerini anlatmaları ile süren programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, MYK Üyesi Pınar Aksoy, MYK Üyesi Aslı Seren, MKYK Üyesi Hatice Atan, STK başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile kadınlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının ...
Sağlıkçılar dağ bayır demeden patikaları aşarak aşı yapıyor Sağlık ekiplerinin 3 bin rakımdaki zorlu aşılama çalışmaları sürüyor Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşın ayağına aşıyı götürdüler
YEREL HABERLER Sağlıkçılar dağ bayır demeden patikaları aşarak aşı ...
Hamurla top gibi oynanan fırının işletmecisi: Deneme sürecindeydiler, işe almadık
YEREL HABERLER Hamurla top gibi oynanan fırının işletmecisi: Deneme ...
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının ...
Türkoğlu Sokak modern hale kavuşuyor
YEREL HABERLER Türkoğlu Sokak modern hale kavuşuyor
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim
Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı
YEREL HABERLER Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı
Çatak’ta korona virüs aşı seferberliği
YEREL HABERLER Çatak’ta korona virüs aşı seferberliği
Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'e, ambulans uçakla sevk
YEREL HABERLER Nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'e, ambulans ...
Elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru ...
Tepki çeken o görüntülerin ardından serbest bırakıldılar
YEREL HABERLER Tepki çeken o görüntülerin ardından serbest ...
Mısır'da darbe karşıtlarının idam edilmesi Van’da protesto edildi
YEREL HABERLER Mısır'da darbe karşıtlarının idam edilmesi Van’da ...
Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı
YEREL HABERLER Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı
YYÜ’de 'Gastronomi değerleri' toplantısı
YEREL HABERLER YYÜ’de 'Gastronomi değerleri' toplantısı
Erciş de doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Erciş de doğalgaza kavuşuyor
Vali Bilmez’den aşı çağrısı Üçüncü doz aşısını olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; “Hayatın normale dönmesi için aşı olmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den aşı çağrısı Üçüncü doz aşısını olan ...
Van'da, kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele ...
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi Başkan Akman’dan, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür
YEREL HABERLER Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi Başkan ...
İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları çekildi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları ...
Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu