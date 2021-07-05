Genel Sekreter Çelikel belediyenin hizmet binalarını gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Sekreter Çelikel belediyenin hizmet binalarını gezdi

İHA

Genel Sekreter Çelikel belediyenin hizmet binalarını gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, büyükşehir belediyesi bünyesinde yer alan hizmet noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.
Sabah saatlerinde beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve ilgili şube müdürleri ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevini ziyaret eden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, burada yürütülen çalışmaları inceledi. Van Büyükşehir Belediyesi olarak buradan çıkan yemeklerin her türlü hijyen koşullarından geçerek halka ulaştırıldığının altını çizen Genel Sekreter Çelikel, çalışanlara alınan tedbirlerden ötürü teşekkür etti.
Daha sonra Sıhke Caddesi’nde beş yıldızlı otel konforunda olan Van Büyükşehir Belediyesi Refakatçi Misafirhanesine geçen Genel Sekreter Çelikel, yetkililerden bilgi aldı. Hasta yakınlarından da memnuniyetlerini soran Çelikel, ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binasına geldi. Daire başkanlığı bünyesinde bulunan dikiş, nakış, el sanatları, spor ve kuaförlük gibi kursları inceleyen Çelikel, kursiyerlerle sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi Van’da ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programı
YEREL HABERLER Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi Van’da ...
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının ...
Sağlıkçılar dağ bayır demeden patikaları aşarak aşı yapıyor Sağlık ekiplerinin 3 bin rakımdaki zorlu aşılama çalışmaları sürüyor Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşın ayağına aşıyı götürdüler
YEREL HABERLER Sağlıkçılar dağ bayır demeden patikaları aşarak aşı ...
Hamurla top gibi oynanan fırının işletmecisi: Deneme sürecindeydiler, işe almadık
YEREL HABERLER Hamurla top gibi oynanan fırının işletmecisi: Deneme ...
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının ...
Türkoğlu Sokak modern hale kavuşuyor
YEREL HABERLER Türkoğlu Sokak modern hale kavuşuyor
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim
Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı
YEREL HABERLER Halı sahalarda HES kodu kontrolüyle maçlar başladı
Çatak’ta korona virüs aşı seferberliği
YEREL HABERLER Çatak’ta korona virüs aşı seferberliği
Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'e, ambulans uçakla sevk
YEREL HABERLER Nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'e, ambulans ...
Elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru ...
Tepki çeken o görüntülerin ardından serbest bırakıldılar
YEREL HABERLER Tepki çeken o görüntülerin ardından serbest ...
Mısır'da darbe karşıtlarının idam edilmesi Van’da protesto edildi
YEREL HABERLER Mısır'da darbe karşıtlarının idam edilmesi Van’da ...
Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı
YEREL HABERLER Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı
YYÜ’de 'Gastronomi değerleri' toplantısı
YEREL HABERLER YYÜ’de 'Gastronomi değerleri' toplantısı
Erciş de doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Erciş de doğalgaza kavuşuyor
Vali Bilmez’den aşı çağrısı Üçüncü doz aşısını olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; “Hayatın normale dönmesi için aşı olmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den aşı çağrısı Üçüncü doz aşısını olan ...
Van'da, kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele ...
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi Başkan Akman’dan, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür
YEREL HABERLER Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi Başkan ...
İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları çekildi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 'Köyler Arası Futbol Ligi' kuraları ...
Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 250 kilogram balığa el konuldu