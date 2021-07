AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: Kadınların gücünü toplumun hatırlamasını istiyoruz

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Her şey, hayal ve hedefle başlar. Hayal ettiğimiz her şey belki gerçekleşmeyebilir ama hayal etmediğimiz hiçbir şeyin gerçekleşmesini de beklemeyin. Kadınların gücünü toplumun hatırlamasını istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' projesi kapsamında, Van'da kadınlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, MYK üyeleri Pınar Aksoy ile Aslı Seren, MKYK üyesi Hatice Atan da katıldı. Programda konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Vanlı kadınlar için kente geldiklerini söyledi. Keşir, "Her şey bir hayal ve hedefle başlar. Hayal ettiğimiz her şey belki gerçekleşmeyebilir ama hayal etmediğimiz hiçbir şeyin gerçekleşmesini de beklemeyin. Elbette kadınların çözüm bekleyen birçok sorunu var. Hükümetimizin farklı kurumlar üzerinden kadınlar için verdiği hibe ve destekler var. Biz sahada tarama yaptığımızda bunların aslında hak edildiği kadar bilinip uygulanmadığını gördük. Onun için ne yapacağız? Zihninizde bir fikir var. Belki de aylardır veya yıllardır hayalini kuruyorsunuz hatta belki tanımlayamıyorsunuz o hayali. Ümit ediyorum, bugün bu toplantıdan çıktığınızda o hayaliniz bir vücut bulur. Biz akşam bu şehirden ayrılacağız ama biz ayrıldığımızda Vanlı kadınların hayallerine bir kapı aralayalım, istiyoruz. Elbette bu kapıdan siz gireceksiniz. Bu kapıdan girerken ter akıtan sizler olacaksınız ama biz bugün o kapıyı aralamak istiyoruz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların gücünü toplumun hatırlamasını istiyoruz. Üretime nasıl daha çok katkı sağlarız, bunun yollarını bulalım istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

