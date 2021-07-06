Jandarmadan kaçarken attıkları sırt çantalarından 41 kilo eroin çıktı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarmanın ihtarına uymayan 3 kişinin atıp kaçtığı sırt çantalarından 41 kilo eroin çıktı.

Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi Çoraklı mezrasında göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapan jandarma ekipleri, bölgedeki çobanların verdiği bilgiler doğrultusunda arazide sırt çantasıyla yürüyen 3 kişiyi takibe aldı. Bir süre sonra ekiplerin durdurmak istediği şüpheliler, sırt çantalarını bırakıp kaçtı. Çantalarda yapılan kontrollerde 41 kilo eroin ele geçirildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-07-06 10:20:06



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