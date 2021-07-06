Van'da yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen yaz Kur’an kursları, Van’daki tüm camilerde binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı. Yüz yüze ve çevrim içi yapılmaya başlayan Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. 49 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 1015 yaş grubundakilere ise yüz yüze ve çevrim içi, 1622 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim veriliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Okulların tatil olmasını fırsat bilerek yaz Kur'an kurslarına akın eden binlerce çocuk, Kur'anı Kerim ile temel dini bilgiler öğrenip, çeşitli aktivitelerde bulunuyor.



“Yaz Kur’an kursları bizler için büyük bir fırsattır”

İHA muhabirine konuşan Hazreti Ömer Cami İmam Hatibi Mehmet Emin Akay, yaz Kur’an kurslarının çocukların camiye alışıp sevmeleri için en güzel ve en verimli zaman olduğunu söyledi. Akay, “2 yıllık pandemi sürecinde yaz kurslarımız, cami ve cumalarımız çok etkilendi. Normalleşmeyle birlikte cuma, vakit namazlarımız ve yaz Kur’an kurslarımız başladı. Cemaatimize de duyurusunu yaptık, öğrencilerimiz gelmeye başladı. Ailelerimiz çocuklarımızı evine en yakın cami veya Kur’an kurslarına mutlaka göndersinler. Yaz Kur’an kursları bizler için bir avantajdır, büyük bir fırsattır, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek lazım” dedi.



“Çocuklarımızı cami ile buluşturalım”

Sıcak geçen yaz mevsiminde cami, Kur’an ve bir dizi eğlenceli faaliyetler düzenleyerek camileri çocuklara sevdirdiklerini ifade eden Akay, “Yazın mutlaka çocuklarımızı camilere gönderelim. Çocuklarımız yaz döneminde Kur’anı bitirmeseler dahi en azından caminin adabını, camiye girişini, çıkışını, oradaki adabı öğrenmeleri bizler için çok önemli bir durum. Camiye giden bir çocuk; anne, baba ve büyüklerine karşı tavrı değişiyor, İslami ahlak ile donatılıyor. Bu sebeple elimize gelen fırsatı değerlendirelim ve mutlaka çocuklarımızı cami ile buluşturalım. Buradaki en büyük amacımız, çocuklarımızın cami ile buluşmasıdır. Biz çocuklarımızı camilerden uzak tutarsak, büyüdükten sonra onları cami ile buluşturmamız çok zor olacaktır” diye konuştu.

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