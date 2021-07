Tuğgeneral Yiğit’ten Başkan Berge’ye ziyaret

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge’yi ziyaret etti.

Oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Tuğgeneral Yiğit, şehir ve esnafla ilgili Başkan Berge’yle istişare etti. Ziyarette konuşan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit, “Şanlı askerlerimiz ile birlikte, ülkemizi koruyoruz. Vatanımız uğruna can vermiş aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkacağız. Ülkemizin kalkınması için çalışan herkesi kutluyoruz. Bu minvalde tüm zor zamanlara rağmen Van’da milletimize hizmet veren esnaf ve sanatkarlara teşekkür ediyoruz. Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Başkan Berge ile birlikte çıktığımız esnaf denetimlerinde, esnafımızın duyarlılığına şahit olduk. Başkan Berge ve oda başkanları şahsında özellikle pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren esnafı kutluyoruz. Hepimiz milletimize hizmet için varız” dedi.

VANESOB Başkanı İsa Berge ise Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in son derece hassas ve duyarlı davrandığını söyledi. Van İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit’in pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarı yalnız bırakmadığına dikkat çeken Berge, “Bu zorlu süreçte her zaman esnafımızın yanında olan bir komutanımız var. Jandarma bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız için gereken her türlü desteği veren bir komutanımız var. Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve komutanımız ile birlikte çıktığımız denetimlerde hem valimizin hem de komutanımızın esnafımıza göstermiş olduğu ilgi takdire şayandır” şeklinde konuştu.

Başkan Berge, Yüksel Paşa’ya göreve başladığı günden buyana Van halkına yaptığı hizmetler nedeniyle plaket takdim etti. Berge, “Şehrimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevinin başında olan Yiğit Komutanımızı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

