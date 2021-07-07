Kuş cennetinde korkutan yangın

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Van Gölü sahilindeki Göründü Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda çıktı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.