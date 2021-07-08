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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı öğrencilere tablet desteği

İHA

Vanlı öğrencilere tablet desteği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Eski Arçelikliler Derneğinin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için başlattığı kampanya kapsamında Van’daki 92 öğrenciye tablet dağıtıldı.
Çocukların nitelikli eğitimle buluşması için çalışan ve 26 yıldır 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan TEGV’in, Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ve Arçelik işbirliğiyle yürüttüğü ‘Yeni Dünya’ kampanyasına gelen bağışlar, bir kez daha Vanlı çocukları sevindirdi. Van’ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere tabletleri dağıtılırken, 2020 yılının Aralık ayında ise Van’ın Gevaş ilçesindeki köy okullarında okuyan 150 öğrenciye de tablet dağıtımı yapılmıştı.
İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Kızılyıldız ve Zakir Taşkın ile TEGV Van NirunŞahingiray Eğitim Parkı Yöneticisi Cesim Yarız, gönüller, aileler ve çocukların katılımıyla yapılan dağıtımda, tabletlerini kavuşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan bu tabletlerle hem Milli Eğitim Bakanlığının verdiği derslere hem de fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyalduygusal öğrenme etkinliklerinin bulunduğu TEGV uzaktan eğitim platformuna ulaşabilecekler.
Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalışıyoruz. Ülke olarak pandemi döneminde en az sağlık kadar önemli bir eğitim sorunu da yaşıyoruz. Çocuklarımız hem okullarından hem öğretmenlerinden ayrı kalırken, çeşitli altyapı sorunları nedeniyle uzaktan eğitimden de eşit fırsatlarla yararlanamıyor. Özellikle köy okullarındaki teknolojik eksiklikler, eğitimin sağlıklı yapılmasına engel oluyor. Bu proje sayesinde tüm öğrencilerimizin teknolojiyle buluşacağı, çok daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bağışlarıyla çocuklarımızı sevindiren tüm kurum ve bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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