Van’da ‘Mahremiyet ve Çocuk İstismarı’ konulu seminer

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara ‘Mahremiyet ve Çocuk İstismarı’ ile ilgili seminer verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kadınları bilgilendirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde bu hafta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Fatma Teker tarafından "Mahremiyet ve Çocuk İstismarı " konusu görüşüldü. Sosyolog Fatma Aslan’ın da yer aldığı seminer de ailelerin çocuklarını istismardan korumak için güvenliklerini sağlamalarına ve mahremiyet eğitiminin verilmesine dikkat çekildi.

Kadınlara, çocuklarına "Mahremiyet" bilincini aşılamanın öneminin de anlatıldığı seminer, görüş alışverişi ve sorucevap bölümüyle sona erdi.

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