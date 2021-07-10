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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Sünnetçioğlu’ndan VANOTED’e teşekkür

İHA

Prof. Dr. Sünnetçioğlu’ndan VANOTED’e teşekkür

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs ile mücadelede vatandaşların aşı olması için kampanya başlatan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği’ne (VANOTED) teşekkür etti.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik bahçesinde kurulan aşı standına gelen VANOTED üyeleri, korona virüs aşısı oldu. Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel’e yaptığı aşı çağrısına karşı teşekkür etti. Konuşmasında aşı sırası gelmiş tüm vatandaşların aşı olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Valilik bahçesinde kurulan aşı standına gelen Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı ve üyelerine göstermiş oldukları örnek davranışlarından dolayı destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacaklarına vurgu yapan Sünnetçioğlu, “İlimiz kırmızı kategoride yer alıp vaka sayılarımız arttı. Sağlık çalışanlarımız; hastanelerimizde, aile sağlık merkezleri ve kentin belirli noktalarında Covid19 aşıları yapmaktadır. Bizlerde bu salgından kurtulmak için aşı olmayan hemşerilerimizi mutlak suretle aşı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların korona virüs aşısı yapmaktan korkmamaları noktasında çağrıda bulunan Dr. Sünnetçioğlu, “Bu önlemlerle birlikte toplumun aşılanması ve Covid 19’a karşı bağışıklık oluşturulması en önemli öncelikler arasında yer alıyor. Aşılamanın amacı, enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu korumak ve bağışıklık sistemini desteklemek. Vücut, söz konusu enfeksiyona karşı bağışıklık kazanır ve hastalığın daha hafif seyretmesini sağlar. Aktif bağışıklık sağlamak için kişiye, enfeksiyon etkeninin antijeni verilir ve vücutta antikor yapımı uyarılır. Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor ve hemşerilerimizi aşı ya davet ederek göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü en içten duygularımla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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