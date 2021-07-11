Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı



Barış KUL/ VAN (Erciş)(DHA)VAN'da, dün gece kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kontrolden çıkıp, takla atarak alev aldı. Kazada olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 1 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı 20 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Afganistan ve Pakistan´dan yola çıkıp, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler için İran sınırındaki Van, önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmenler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman balık istifi araçlara yüklenerek kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor. Dün gece saatlerinde Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Karahan bölgesinde kaçak göçmenlerin taşındığı 65 ER 186 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası minibüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 12 oldu. 20 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van Barış KUL

2021-07-11 09:14:21



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