Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı (2)

DHA

Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı (2)


VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ORGANİZATÖR DE HAYATINI KAYBETTİ
Van Valiliği dün gece saatlerinde Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde 10 Temmuz 2021 günü saat 23.45 sıralarında S.A. isimli şahıs adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla atması sonucu tek taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası yangın çıkan araç ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı ve kazada organizatör Cüneyit Avar ve 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. ise gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir" denildi. 
GÖÇMEN TEKNESİ BATMIŞTI
Kaçak göçmenlerin geçiş güzergahı olan Van'da daha önce de buna benzer kazalar yaşanırken, onlarca göçmen hayatını kaybetti. Son olarak 27 Haziran 2020 yılında Van Gölü'nde kaçak göçmen yüklü teknenin batması sonucu 61 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2021-07-11 11:02:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı
YEREL HABERLER Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ...
Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü, 20 yaralı Hayatını kaybeden 12 kişiden 6'sı yanarak feci şekilde can verirken, minibüs hurda yığınına döndü
YEREL HABERLER Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü, 20 ...
Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs takla atıp, alev aldı: 11 ölü, 21 yaralı
YEREL HABERLER Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs takla ...
Van'ın Muradiye İlçesi'nde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtildi.
YEREL HABERLER Van'ın Muradiye İlçesi'nde kaçak mülteci taşıyan ...
SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin arttırılması talebi
YEREL HABERLER SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin ...
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi
Prof. Dr. Sünnetçioğlu’ndan VANOTED’e teşekkür
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sünnetçioğlu’ndan VANOTED’e teşekkür
Van’da ‘Minia Kudüs’ tırı ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘Minia Kudüs’ tırı ziyarete açıldı
Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu Vanlı ...
Bankaya ait aracı soyan PKK’lı Van’da yakalandı
YEREL HABERLER Bankaya ait aracı soyan PKK’lı Van’da yakalandı
Minik yüzücülerin hedefi olimpiyatlara katılmak
YEREL HABERLER Minik yüzücülerin hedefi olimpiyatlara katılmak
Polisten kreş ve bakımevinde kalan miniklere trafik kuralları
YEREL HABERLER Polisten kreş ve bakımevinde kalan miniklere trafik ...
Başkale’de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele ...
Van’da 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu
Van’da yerel çeşit aşılama çalışması
YEREL HABERLER Van’da yerel çeşit aşılama çalışması
Van'da hububat hasadı başladı
YEREL HABERLER Van'da hububat hasadı başladı
Tuşba Belediyesinin 7 branşta açtığı spor kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin 7 branşta açtığı spor kursları ...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
Melek muhtar, aşı için ikna çalışmaları yürütüyor
YEREL HABERLER Melek muhtar, aşı için ikna çalışmaları yürütüyor
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
YEREL HABERLER Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı Elleriyle besleyerek büyüttükleri yaramaz kerkenezler özgürlüğe kanat çırptı Prof. Dr. Lokman Aslan: "Kerkenez yavrularından ayrılmak bize zor gelecek"
YEREL HABERLER Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı Elleriyle ...
Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez ...
Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi