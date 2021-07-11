Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı (2)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ORGANİZATÖR DE HAYATINI KAYBETTİ

Van Valiliği dün gece saatlerinde Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde 10 Temmuz 2021 günü saat 23.45 sıralarında S.A. isimli şahıs adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla atması sonucu tek taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası yangın çıkan araç ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı ve kazada organizatör Cüneyit Avar ve 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. ise gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir" denildi.

GÖÇMEN TEKNESİ BATMIŞTI

Kaçak göçmenlerin geçiş güzergahı olan Van'da daha önce de buna benzer kazalar yaşanırken, onlarca göçmen hayatını kaybetti. Son olarak 27 Haziran 2020 yılında Van Gölü'nde kaçak göçmen yüklü teknenin batması sonucu 61 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2021-07-11 11:02:57



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