Vanlı iş insanlarından örnek davranış

Vanlı iş insanları, korona virüs mücadelesinde büyük başarı gösteren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bazı odaları dizayn ederek bahçe düzenlemesi yaptılar.

Vanlı iş insanları Şemsettin Bozkurt ve Ali Süer ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine destekte bulundu. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say üç odanın iç düzenlenmesini, Vanlı iş insanı Şemsettin Bozkurt 1,5 dönümlük alanın ağaçlandırmasını yaparken, iş insanı Ali Süer ise onarım desteği sundu.

Yapılan çalışmaların açılış töreninde konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, salgınla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayarak dayanışmanın önemine değindi. Çelik, “Salgınla mücadele aşamasında hastanemiz bütün bölgenin yükünü kaldırdı. Sağınla mücadelemiz hala devam ediyor. Bu süreçte yatarak tedavi alan yaklaşık 8 bin vatandaşımız oldu. Bu vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımızın nasıl mücadele ettiğini görünce gönüllü olarak hastaneye bir şeyler yapmak istediler” dedi.

Hastanede üç odanın iç düzenlenmesini yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına değinerek, “Salgın sürecinde birçoğumuz; yakınını, dostu, eşini kaybetti. Hala maskelerle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sadece tedavi değil, bu anlamda insani ilişkileri, dokunuşları da vardı. Bu iş parayla yapılabilecek bir şey değildi, gönüllülükle yapılabilecek bir işti. Bizde bu anlamda çorbada tuzumuz olsun istedik. Burada emeği geçen tüm hayırseverlere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hastanenin 1,5 dönümlük alanına ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapan Şemsettin Bozkurt ise çok mutlu olduğunu belirterek, bu çalışmaların devamının geleceğini vurguladı. Bozkurt, “Benim iş yaşamımda 38 yıllık iş serüvenim var. Bugün yaşadığım mutluluğu ifade edemem. Burada yaptığımız peyzaj işlerini, dikmiş olduğumuz 600 tane ağacın gölgesinde oturan hasta yakınlarını gördüğümüzde muazzam bir şekilde duygulanıyorum. Bizzat projenin içerisinde bulundum. Bütün aşamalarda elimle dokundum. Hepsini birlikte yapmaya çalıştık. Zaman zaman hepimiz uçağa biniyoruz ve Van uçaktan kibrit kutusu gibi, yeşil alanı olmayan, binalara boğulmuş bir vaziyettedir. Korona virüs süreci bize yeni yaklaşımlar getirdi. Hem sağlığımızın hem de yeşilin ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Buradan söz vermek istiyorum, eğer Orman Genel Müdürlüğü bize en az 20 dönümlük bir yer tahsis ederse BOSAŞ’ın hatıra ormanını oluşturmak istiyoruz” dedi.

Ali Süer de, verdikleri desteğin devam edeceğini söyleyerek, “Bu kente vefa borcumuz var. Bugün burada olmamızın nedeni değerli hocamız ve ekibidir. Özellikle pandemi sürecinde ciddi efor sağlayarak bu kentte çok güzel hizmetlere imza attılar. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bu ilde her konuda kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. Bu memleket bizim. Biz elimizden geldiğince her kuruma destek olacağız” şeklinde konuştu.

