Çatak'ta ilk taksi durağı törenle açıldı

Van’ın Çatak ilçesinde üç taksinin hizmet vereceği ilk taksi durağının açılışı yapıldı.

Taksi durağının açılışına Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Arslan ve Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil katıldı. Günümüzde herkesin ihtiyacını karşılayan taksinin bir kent için çok önemli olduğunu belirten Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, “Doğa harikası Çatak ilçemize her geçen gün gelen yabancı sayısı artmaktadır. Vatandaşlarımız günde tek seferi olan köy minibüslerini kullanıyorlardı. Sabah erkenden köylerinden gelip işlerini halledip akşam yine köy minibüsü ile köylerine dönüyorlardı. Bazı vatandaşlarımız ise minibüsü kaçırdıkları için köylerine saatlerce yürüyerek ulaşabiliyorlardı. İnşallah taksici esnafımız ilçemizin aynası olacak. Bugün resmi olarak hizmete açtığımız Çatak'ın ilk durağı ‘Çatak Taksi’ halkımıza ve ilçemize gelen misafirlerimize hizmet verecek. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Çatak’ın her geçen gün daha fazla geliştiğini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “İlçemizde yeni bir hizmete daha imza atmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Taksici esnafımız 7/24 ilçemizde vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacak. Taksici esnafımızın işini kolay yapabilmesi için belediye olarak her türlü desteği sunacağız. Plakasını teslim alan taksici esnafımıza hayırlı olsun. Çatak’ın büyüyüp gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çatak Taksi durağında iki ticari taksi sahibi Turgut Şipal ise “İlçemizin büyük bir eksiği olan taksi durağının kurulmasının mutluluğu yaşıyoruz. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’a bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

