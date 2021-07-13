Mukaddes, tedavisinin ardından ambulans uçakla tekrar Hakkari'ye getirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)HAKKARİ'de, 2 yıl önce gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren ve 9 gün önce Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans uçakla Ankara Sami Ulus Çocuk Palyatif Merkezi'ne sevk edilen Cevahir Mukaddes Akar (8), tedavisinin ardından ambulans uçakla Batman'a buradan da askeri helikopterle tekrar yaşadığı kente getirildi.

Kentteki özel bir kreşe giden Cevahir Mukaddes Akar'ın 12 Kasım 2019'da nefes borusuna oyun hamuru kaçtı. Nefes alamayan Mukaddes, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen, burada 3 ay tedavi altına tutulan Mukaddes, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 4 ay burada tedavi altında tutulan Mukaddes, koronavirüs salgını nedeniyle ambulans uçakla tekrar Van'a gönderildi. Van'da özel bir hastanede 6 ay tedavi gören Akar, daha sonra Hakkari'deki evine götürülerek burada doktor gözetiminde tedavisine devam edildi. Bitkisel hayatta olan Mukaddes Akar'ın durumu ağırlaşınca baba Recep Akar, kızını Ankara'ya götürmek için yetkililerden ambulans uçak talebinde bulundu. Hakkari Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak tahsis edildi.

Mukaddes Akar, ambulansla Van'a buradan da ambulans uçakla Ankara'da Sami Ulus Çocuk Palyatif Merkezi'ne götürüldü. Mukaddes, buradaki 9 günlük tedavisinin ardından ambulans uçakla tekrar Hakkari'ye gönderildi. Dün ambulans uçakla Batman'a gönderilen Mukaddes, buradan da askeri helikopterle Hakkari'ye götürüldü. Kızının yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Recep Akar, kendilerine yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve yetkililerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-07-13 12:30:14



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