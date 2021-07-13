Kaymakam Akbulut’tan göçerlere ziyaret

Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan ile birlikte Andiçen bölgesindeki yaylalarda bulunan göçerleri ziyaret etti.

Çatak’ın güney bölgesinde bulunan yaylalara yaz aylarında konaklamaya gelen göçerleri çadırlarında ziyaret edip sorunlarını dinleyen Kaymakam Akbulut, çocuklarla da yakından ilgilendi. Kaymakam Akbulut, “Göçerlerimizin zor şartlar altında yaşantıları olmasına rağmen hayata bakışları çok pozitif. Ülkemizin kalkınması için ürettikleri peynir, tereyağı, çeşitli süt ürünleri ve küçükbaş hayvan sayılarının ciddi bir boyutu var. Göçerlerimize gösterdikleri misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederim” dedi.

Vatandaşlar ise Kaymakam Akbulut’un yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yakın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ettiler.

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