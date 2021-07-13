Türkiye’de bir ilk olan Bostaniçi Eğitim Köşkü Van’da açıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Bostaniçi Eğitim Köşkü’nü törenle açtı.

İpekyolu Belediyesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Bostaniçi Eğitim Köşkü’nün açılışına, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve kalabalık bir halk kitlesi katıldı. Kadınların, gençlerin ve öğrencilerin eğitim yaşamlarını olumlu yönde pekiştirecek olan Bostaniçi Eğitim Köşkü’nün açılışında konuşan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, eğitimin toplumun temel dinamiğini oluşturduğunu ifade ederek, İlçemizin hiçbir noktasının hizmetlerimizden uzakta kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden mimarisi ile köşkü andıran Bostaniçi Eğitim Köşkü’nü açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim köşkümüz şuan açmış olduğumuz ilk kurumumuz, bunun gibi 3 tane daha eğitim köşkümüz bulunuyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliğindeki bu eğitim köşkü İnşallah örnek bir uygulama olacaktır. Buradaki amacımız çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği yaşatmak. Modern sınıfları ile ergonomik ve rahat çalışma alanları ile bütün teknolojik olanakları kullanarak donattığımız bir yer konumunda. Sevgili öğrenciler lütfen burayı koruyun, çünkü biz burayı sizler için yaptık. Öğrencilerimiz için burayı tasarlarken aslında kadınlarımızı da ihmal etmememiz gerektiğini ve onlara da burada uygun alanlar oluşturulması gerektiğini planladık. Merkezimizde gençlerimizin eğitimlerini pekiştirecekleri etüt salonları yer alırken, kadınlarımıza yönelik dikişnakış alanları ve yetişkinlere özgü okumayazma kursları bulunuyor. Bilindiği gibi Bostaniçi Mahallemizde kalabalık aileler yaşıyor, çocuklarımız evlerinde rahatlıkla ders çalışma ortamı bulamadıkları gibi, eğitmen ve kaynak sıkıntısı da çekiyorlardı. Gençlerimizin bu sıkıntılarını Eğitim Köşkümüzle çözüme kavuşturduk. Yine burada kadınlarımıza dikiş ve nakış kursları verilerek meslek edinmeleri sağlanırken, okuma yazması olmayan yetişkinlere de okuma yazma öğretilecek. Bu vesileyle Eğitim Köşkümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Eğitim köşkünün içeriği”

855 metrekarelik bir alanda inşa edilen Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde; gençlere yönelik 2 adet 21 kişilik ve 16 kişilik etüt salonları, 2 Adet 20 kişilik 56 öğrencinin sayısal, sözel ve eşit ağırlık derslerini görebilecekleri sınıflar, hobi odaları, kadınlara yönelik dikişnakış alanları ile yetişkin okuma yazma eğitim salonu yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.