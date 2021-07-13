Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun saldırısında şehit oldu (5)



ŞEHİT MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, için Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, Van İl Emniyet Müdürü Aydın, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile meslektaşları ve askerler katıldı.

Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Fatih Kışlasından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanına götürülen şehit Cevher için burada da bir tören düzenleneceği öğrenildi. Saat 22.00'de düzenlenecek törenin ardından şehit Cevher'in naaşının, ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

ELAZIĞ´A TAYİNİ ÇIKMIŞ

Bu arada DHA´nın edindiği bilgiye göre Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu´nun daha önce görev yaptığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü´nde huzur bozucu davranışları nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne tayini çıkarıldığı öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Çulcu'nun iddiaya göre 2-3 aydır kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği bilgisine ulaşıldı. Çulcu´nun bu süre zarfında yapılan uyarılara rağmen eylemlerine devam etmesi üzerine Elazığ´a tayini çıkarıldığı ancak ilişiğini henüz kesmediği bildirildi. Çulcu, kadın komiseri rahatsız etmeye devam edince olay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher´e iletildi. Cevher´in de Çulcu hakkında disiplin işlemi yapılması için talimat vermesi üzerine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-----------------------------KUTU ---------------------ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HASAN CEVHER KİMDİR?

2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, 10 Eylül 1975 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimini başarıyla tamamlayarak 14 Temmuz 1997 yılından ilk görev yeri olan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı. Vatan ve millet sevdalısı olarak bilinen Cevher, burada yaptığı çeşitli görevlerin ardından sırasıyla; 2001-2003 yılları arasında Hakkari Emniyet Müdürlüğü, 2003-2020 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerinde görev aldı. 1 Ağustos 2020 tarihlerinde tekrar Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosuna İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu süre zarfında sayısız başarılılı operasyon ve görevlerde bulundu. Meslektaşları tarafından 'cesur ve kahramanlığı' ile bilinen 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher evli iki çocuk babasıdır. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZYaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN

2021-07-13 21:14:45



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