Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun saldırısında şehit oldu (5)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun saldırısında şehit oldu (5)

DHA

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun saldırısında şehit oldu (5)


ŞEHİT MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, için Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, Van İl Emniyet Müdürü  Aydın, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile meslektaşları ve askerler katıldı. 
Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Fatih Kışlasından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanına götürülen şehit Cevher için burada da bir tören düzenleneceği öğrenildi. Saat 22.00'de düzenlenecek törenin ardından şehit Cevher'in naaşının, ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
ELAZIĞ´A TAYİNİ ÇIKMIŞ
Bu arada DHA´nın edindiği bilgiye göre Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu´nun daha önce görev yaptığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü´nde huzur bozucu davranışları nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne tayini çıkarıldığı öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Çulcu'nun iddiaya göre 2-3 aydır kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği bilgisine ulaşıldı. Çulcu´nun bu süre zarfında yapılan uyarılara rağmen eylemlerine devam etmesi üzerine Elazığ´a tayini çıkarıldığı ancak ilişiğini henüz kesmediği bildirildi. Çulcu, kadın komiseri rahatsız etmeye devam edince olay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher´e iletildi. Cevher´in de Çulcu hakkında disiplin işlemi yapılması için talimat vermesi üzerine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-----------------------------KUTU ---------------------ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HASAN CEVHER KİMDİR? 
2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, 10 Eylül 1975 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimini başarıyla tamamlayarak 14 Temmuz 1997 yılından ilk görev yeri olan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı. Vatan ve millet sevdalısı olarak bilinen Cevher, burada yaptığı çeşitli görevlerin ardından sırasıyla; 2001-2003 yılları arasında Hakkari Emniyet Müdürlüğü, 2003-2020 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerinde görev aldı. 1 Ağustos 2020 tarihlerinde tekrar Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosuna İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu süre zarfında sayısız başarılılı operasyon ve görevlerde bulundu. Meslektaşları tarafından 'cesur ve kahramanlığı' ile bilinen 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher evli iki çocuk babasıdır. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZYaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN
2021-07-13 21:14:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de bir ilk olan Bostaniçi Eğitim Köşkü Van’da açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk olan Bostaniçi Eğitim Köşkü Van’da ...
Bakan Yanık: Diyarbakır'daki anneler susmuyor, sineye çekmiyorlar
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Diyarbakır'daki anneler susmuyor, sineye ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Diyarbakır Anneleri yaklaşık 2 senedir susmuyorlar, hesap soruyorlar"
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Diyarbakır ...
Van Eğitim Araştırma Hastanesinde çocuk SMA merkezi hizmete başladı
YEREL HABERLER Van Eğitim Araştırma Hastanesinde çocuk SMA merkezi ...
İpekyolu ADEM kursiyerleri Van Gölü çevresini gezdi
YEREL HABERLER İpekyolu ADEM kursiyerleri Van Gölü çevresini gezdi
VEDAŞ’ın sanayi sitesindeki çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER VEDAŞ’ın sanayi sitesindeki çalışmaları sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesinden yol ve asfalt çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden yol ve asfalt çalışması
Kaymakam Akbulut’tan göçerlere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Akbulut’tan göçerlere ziyaret
Kaymakam Akbulut’tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Akbulut’tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret
Adadaki ölü martılar toplatıldı
YEREL HABERLER Adadaki ölü martılar toplatıldı
Bakan Yanık: "Milletten aldığımızı millete verdik"
YEREL HABERLER Bakan Yanık: "Milletten aldığımızı millete verdik"
Mukaddes, tedavisinin ardından ambulans uçakla tekrar Hakkari'ye getirildi
YEREL HABERLER Mukaddes, tedavisinin ardından ambulans uçakla tekrar ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Van'da esnafla sohbet etti
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Van'da esnafla ...
Çatak'ta ilk taksi durağı törenle açıldı
YEREL HABERLER Çatak'ta ilk taksi durağı törenle açıldı
İpekyolu Belediyesi çocuk ve gençleri sanatla buluşturuyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi çocuk ve gençleri sanatla ...
Van Cumhuriyet Başsavcılığına ‘uzlaştırma’ ödülü
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Başsavcılığına ‘uzlaştırma’ ödülü
Yamaç paraşütü ile 'aşı' çağrısı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü ile 'aşı' çağrısı
İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası
Van’da ‘Evlilik okulu’ eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu
YEREL HABERLER Van’da ‘Evlilik okulu’ eğitimlerine katılan çiftler ...
VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi
YEREL HABERLER VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi
Vanlı iş insanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Vanlı iş insanlarından örnek davranış
Tuşba Belediyesinden ‘15 temmuz’ konulu resim sergisi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘15 temmuz’ konulu resim sergisi
12 kişinin öldüğü kazada, yaralı göçmenlerden 19'u taburcu edildi
YEREL HABERLER 12 kişinin öldüğü kazada, yaralı göçmenlerden 19'u ...
Van’da koyunların kırpma zamanı başladı
YEREL HABERLER Van’da koyunların kırpma zamanı başladı