Vali Bilmez'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya, millet iradesine el koymaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından beş yıl önce yapılan hain darbe girişimi, aziz milletimizin tek yürek olarak karşılık vermesiyle zaferle sonuçlanmıştır. Bu kutlu zafer, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne birlik ve beraberlik içinde ulaşmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihi boyunca milletimiz, istiklal mücadelesinden asla taviz vermeyerek, boyunduruk altına girmeyeceğini kanıtlamış, hür ve onurlu yaşamıştır. Gerek kurduğumuz devletler ve inşa ettiğimiz medeniyetler gerekse geliştirdiğimiz kültür ile bağımsız bir topluluk olarak hayatımızı sürdürmek milletçe kadim şiarımızdır. Aziz milletimiz, o karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tek vücut olmuş, üzerine yağan mermilere karşı elindeki şanlı bayrağımız ve yüreğindeki vatan sevgisiyle yürümüştür. Darbe girişimine karşı sergilediği bu şanlı direnişle vatanından, bayrağından ve devletinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonrada bu millet; Anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim vermeyecek, bu tür hain girişimlere ve düşmanca saldırılara, her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisi ile karşı koyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek ülkemizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” dedi.

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