Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi, dini değerlerin arkasına gizlenen FETÖ’nün hain darbe girişimine şahit olduklarını söyledi. İhanet şebekesi olan bu örgütün, aziz vatanın istiklal ve istikbalini hedef aldığını kaydeden Başkan Akman, “O gece, hainlere karşı zafer kazanmayı sağlayan milletimiz, dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destan yazmıştır. Bedenlerini bu vatan için siper eden şehitlerimizin şehadetine, gazilerimizin kahramanlıklarına şahit olduk” dedi.

O karanlık gecede kahraman bu milletin, ‘Milli Mücadele’ ruhunu aynı kararlılıkla yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başardığını kaydeden Başkan Akman, tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini verildiğini dile getirdi. Başkan Akman, “Milletimiz, üzerine açılan ateşe, atılan bombalara, tanklara, uçaklara rağmen asla geri adım atmamış, hainlerin karşısında cansiperane duruş sergilemiştir. Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimini, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı dik duruşu, halkımızın ve halkına silah doğrultmayı reddeden askerin direnişiyle kazandık” şeklinde konuştu.

Bir daha böyle bir tablo ile karşılaşmamak için milli ve manevi değerleri istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Akman, “Vatan müdafaasında şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimiz ile 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, hainlere karşı mücadelede yaralanan 2 bin 196 gazimize, en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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