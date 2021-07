Tuşba Belediyesi kurban kesim noktalarını belirledi

Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı!

Van’ın Tuşba Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için kesim noktalarını belirledi.

Tuşba Belediyesi, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri ve kurban farizasını yerine getirmeleri için bir dizi önlem aldı. Kurban kesim süresince hijyene dikkat edilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi gibi tedbirler alan Tuşba Belediyesi ekipleri, Akköprü Mahallesi Oğuzlar Sokak’taki Tuşba Oto Yıkama ile Yavuz Selim Sokak’taki Etin Dünyası, VanErciş Karayolu Alyans Düğün Salonu’nun yanındaki Özgökçe Oto Yıkama ile Suver Petrol, Kalecik Mahallesi Can Petrolün yanındaki Vangölü Kur’an Kursu, Beyüzüm Mahallesi’ndeki Van Gölü Et Kombinası ile Alaköy Mahallesi’ndeki Et ve Balık Kurumu'nun kurban kesim yeri olarak belirledi.

Belediye yetkilileri, park ve dinleme alanları ile göze hoş gelmeyecek, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olacak biçimde kesim yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bayram öncesi ve süresince kesim yerlerinde halkın sağlığını düşünerek temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda görevlendirme yapılacağını duyurdu.

