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Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında sanığın tahliye talebine ret

DHA

Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında sanığın tahliye talebine ret


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Üçüncü duruşmada tutuklu sanık Medeni Akbaş'ın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Haziran saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliği olarak tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. Olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
DAVA ERTELENDİ
Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın üçüncü duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada  sanık avukatları, suç vasfının değişme ihtimali olduğunu savunarak Medeni Akbaş'ın tahliyesini talep ederken, ölen kişilerin yakınlarının avukatları ise Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılmasını talep etti. SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Medeni Akbaş ise mağdur olduğunu ve üstüne atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına, teknenin kusur durumuna ilişkin evrakın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, tutuksuz bazı sanıkların ise ayda bir kez adli kontrol tedbirinin uygulanmasına ve bir daha ki duruşmada Medeni Akbaş'ın duruşmada hazır olacak şekilde duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-07-14 15:37:52

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