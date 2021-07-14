Nemrut’tan Nemrut’a pedal çevirdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman valilikleriyle Tatvan Kaymakamlığı ve Van Gölü Aktivistleri Derneğinin işbirliğinde gerçekleştirilen Bitlis Nemrut’tan Adıyaman Nemrut’a Bisiklet Turu etkinliğinin değerlendirme toplantısı DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel’in katılımıyla yapıldı.

2 Temmuz günü Nemrut Kalderası'nda Tatvan Kaymakamı TekinErdemir ve Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel’in katılımı ile etkinliği başlattıklarını hatırlatan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, bu etkinlik ile Van Gölü’nün yanı başında yer alan ve tepesinde doğa harikası bir krater gölünün yer aldığı Nemrut Dağı’ndan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan görkemli Nemrut Dağı arasında bir gönül köprüsü inşa ettiklerini ve bunun da doğa harikası Nemrut Krater Gölü’nün bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacağı inancında olduğunu ifade etti. Etkinlik ile dünyanın en büyük ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölünü içinde barındıran, korunan doğal yapısı ile eşsiz bir doğa harikası olan Bitlis Nemrut Kalderası’nın ve bölge doğal güzelliklerini tanıtarak, bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve böylece bölgeye gelen turist sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Güray, alanın jeopark alanı olarak ilan edilmesi gayretinde de olduklarını ve DAKA olarak bu minvalde de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Güray, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ilgili valiliklerimiz, gönüllü sporcularımız, Van Gölü Aktivistleri Derneğimiz ve diğer tüm paydaşlarımıza ve etkinliğe ilgilerinden dolayı kıymetli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise etkinliğin toplamda yedi gün sürdüğünü ve etkinliğe 50 gönüllü sporcunun katılımı ile Nemrut Krateri’nden başlanarak 450 kilometrelik mesafe boyunca pedal çevirerek bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfederek Adıyaman’da bulunan Nemrut Dağı’na ulaşıldığını söyledi. Güzergahta bulunan Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde de farkındalığı artacağını ve ileride bu yolculuğun markalaşacağını vurgulayan Özel, “Bölgemize önemli katkılar sağlayan DAKA’nın vermiş olduğu destekler için başta Genel Sekreter Halil İbrahim Güray olmak üzere emeği geçen tüm personellere teşekkür ederim” dedi.

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