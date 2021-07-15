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Vanlı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi Van Gölü'nde yaşayan ve ‘uçan balık’ olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağı sona erdi Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel: “90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik”

İHA

Vanlı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi Van Gölü'nde yaşayan ve ‘uçan balık’ olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağı sona erdi Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel: “90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik”

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan ve suyun akışının tersine göç ederken engelleri adeta uçarcasına geçen inci kefaline yönelik uygulanan 3 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını attı.
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık av yasağı sona erdi. Tatlı sulara göç ederken karşılarına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçtikleri için ‘uçan balık’ olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılar “vira bismillah” diyerek ağlarını suya attı.
Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel, inci kefalinin dünyada sadece Van Gölü’nde yaşadığını hatırlatarak, “Bilindiği gibi Van Gölü’nün suyu sodalı ve tuzludur. Bu sodalı ve tuzlu suda sadece inci kefali yaşamaktadır. Bu nedenle dünya kültür mirası içerisinde yer almakta ve Birleşmiş Milletler tarafından nesli korunması gereken endemik bir tür olarak kabul edilmektedir” dedi.

“İnci kefali 20 bin ailenin geçim kaynağıdır”
İnci kefalinin Van Gölü etrafındaki yaklaşık 20 bin ailenin geçim kaynağı olduğunu söyleyen Yücel, “İnci kefali; endemik bir türdür. BM tarafından dünya kültür mirası içerisinde yer almaktadır. İlimiz için doğal, kültürel ve ekonomik bir değerdir. İlimiz ile özdeşleşmiş bir semboldür. Van Gölü Havzası’nın ekosistemi, yani doğal dengesine katkı sağlamaktadır. Van Gölü etrafındaki yaklaşık 20 bin ailenin geçim kaynağını teşkil etmektedir. İnci kefalinden yılda 10 milyon dolar ciro elde ediliyor. Bu değerin korunması amacıyla her yıl Van Valiliğinin başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmekte ve inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanarak sıkı kontrol ve tedbirler alınmaktadır. Ben başta jandarma, emniyet birimlerimiz, zabıta ve üniversitemiz olmak üzere bu mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülmesinde görev alan, bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlara Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

“156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik”
90 günlük av yasağı sürecinde kaçak avcılara göz açtırmadıklarını ifade eden Yücel, “Bu yıl kaçakçılıkla ve kaçak avlanma ile mücadelede en başarılı yılımız oldu. 90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik. 144 adet av malzemesine el koyduk. 80 ton kaçak balık yakaladık ve bunun 43 tonunu canlı olarak tekrar göle saldık. En fazla denetimi bu yıl yaptık. En fazla av malzemesine bu yıl el koyduk. Kaçak avlanan balıklardan canlı olarak en fazla canlı balığı göle bu yıl iade ettik. Müdürlük olarak bu mücadelede kullanmak amacıyla bakanlığımızdan gelen bütçe ile 15 adet araç tahsis ettik ve ekiplerin ihtiyaç duyduğu alet, ekipmanları da alarak bu işe tahsis ettik” şeklinde konuştu.

“10 yıldır av yasağı denetimleri daha sıkı yapılıyor”
Av sezonunun sona ermesiyle ‘vira bismillah’ diyen Necmettin Akdeniz de 25 yıldır balıkçılıkla geçim sağladığını söyledi. Akdeniz, “90 gündüz hasretle beklediğimiz sezon açıldı. Bir yasak sürecimiz vardı, onu hayırlısıyla bitirdik. Bugün itibarıyla başladık, hayırlısıyla ağlarımızı atıyoruz. Allah bol kazanç versin. Beklentimiz bu sene çok yüksek. Her geçen yıl balıklarımız biraz daha büyüyor ve çoğalıyor. Eskiden denetimlerle ilgili sıkıntılar vardı, düzen yoktu, kaçak avcılar avlanma yapıyordu. Üreme döneminde büyük sıkıntılar yaşanıyordu ama 10 yıldır av yasağı denetimleri daha sıkı yapılıyor. Yapılan sıkı denetimlerle birlikte balıkların çoğaldığını ve boyutlarının arttığını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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